"Другий рік пандемії може бути важчим": Степанов попередив українців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній, особливо з урахуванням мутацій вірусу. Про це він сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.
За його словами, це підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.
"За прогнозами Міністерства охорони здоров'я і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки вчених невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній", – сказав Степанов.
Він нагадав про появу в Україні британського штамуі зазначив, що вчені помітили в цій мутації небезпечний момент: це і більш висока швидкість передачі вірусу, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина.
"В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", – підкреслив міністр.
Як повідомляли новини "Сьогодні", прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля епідемії. Він навіть не виключає введення нового локдауну по всій країні, якщо будуть для цього відповідні передумови.
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