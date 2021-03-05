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"Другий рік пандемії може бути важчим": Степанов попередив українців

5 березня, 11:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

І українські, і зарубіжні фахівці особливо відзначають мутації коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній, особливо з урахуванням мутацій вірусу. Про це він сказав у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

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За його словами, це підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.

"За прогнозами Міністерства охорони здоров'я і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки вчених невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній", – сказав Степанов.

Він нагадав про появу в Україні британського штамуі зазначив, що вчені помітили в цій мутації небезпечний момент: це і більш висока швидкість передачі вірусу, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина.

"В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", – підкреслив міністр.

Як повідомляли новини "Сьогодні", прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля епідемії. Він навіть не виключає введення нового локдауну по всій країні, якщо будуть для цього відповідні передумови.

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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епідемія коронавірус Максим Степанов COVID-19

Джерело: Сьогодні

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