Другий слив по Медведчуку: обговорюють контрабанду і Петра Порошенка

Новий слив по Медведчуку. медіа опублікували запис телефонної розмови між, можливо, Віктором Медведчуком і, можливо, помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Запис зроблено, ймовірно, в липні – серпні 2014 року. Тобто, ще до Іловайського і Дебальцевського котлів. Що в ній цікавого?

1. Медведчук і Сурков обговорювали правки в угоди по Донбасу

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Сурков озвучував Медведчуку своє бачення переговорів по Донбасу і вказує, як Медведчуку вести себе на переговорах. Наприклад, радить, щоб той сказав Порошенку, що це "москалі" протягують одну з правок. Медведчук відповідає – ні, я скажу, що це моя особиста позиція.

Медведчук (М.): Я говорю: "Навіщо зараз?" Він мені: "Та ні, зараз поки ніхто нічого робити не буде".

Сурков (С.): Ну ти передай таке побажання.

М.: Звісно, передам.

З.: Не від себе, скажи, що "москалі знову там".

М.: Так а що, якщо від себе? Так я не можу свою точку зору висловити, чи що? Так я весь час говорю.

Брати участь в переговорах про Донбас Віктор Медведчук почав на початку літа 2014 року. Кажуть, про це його просив Турчинов. Численні громадські активісти тоді були проти будь-якої участі Медведчука. Однак його інтерв'ю для Бі-Бі-Сі багатьох переконало.

"Я є прихильником єдності і територіальної цілісності України, тому для нас як предмет обговорення були можливі будь-які питання, які не виходять за межі того, що Донбас має залишитися в складі України. Це – наша тверда позиція", – заявив Медведчук.

2. Медведчук і Тарас (можливо, Тарас Козак) ведуть переговори з "Царем" і "Дамою". Хто ці люди?

З.: Віть, ну буде "Цар" там.

М.: А?

З.: Кононов, "Цар" буде.

М.: Кононов, так?

З.: Так, позивний у нього "Цар".

М.: Чи передадуть всі координати Тарасу.

З.: Тарасу дадуть зараз, так?

М.: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

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З "царем" простіше. мова про Володимирі Кононова – його позивний був "Цар" . Влітку 2014 року він був в.о. так званого "Міноборони ДНР", а 14 серпня став "міністром". До цього був командиром на блокпосту в Слов'янську.

"Дама", яку згадують співрозмовники, це швидше за все дружина Павла Губарева – Катерина. Після проголошення ДНР виконувала спочатку функції "міністра закордонних справ", а саме в серпні була призначена "заступником глави МЗС ДНР".

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Павла Губарева – донецького підприємця, який працював дитячим аніматором, а потім "очолив повстання", справжні керівники "ДНР" вважали не зовсім адекватною людиною. До Катерини Губарєвої довіри було більше, вона до 15 серпня 2014 року очолювала так званий "МЗС ДНР", а потім стала "заступником міністра". Ймовірно, її можливості все ж були обмежені. "Дама добре, але мало".

3. Медведчук просить Суркова посприяти в переговорах "Царя" і Грицака по Дебальцевому

М : Є прохання, Славо. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку..." А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що той теж людина немаленький, він генерал-полковник, до речі.

З : Алло, Віть. А тема там якась?

М : А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.

З : А, це він по цій же темі, я зрозумів.

М : Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і по полоненим в тому числі.

З цієї розмови випливає, що Василь Грицак, перший заступник голови СБУ на той момент – одночасно працював і з Медведчуком, і з Порошенком. Більш того, Грицак, судячи з запису, вирішував питання "поставок готівки" в Дебальцеве. У 2015 році Грицак став головою СБУ. Але і до цього призначення він був одним із найбільш довірених людей Порошенка: з 2010 року Грицак очолював його особисту охорону.

Реклама / Фото: president.gov.ua

Дебальцевський вузол міг бути перевалочним пунктом для різних видів контрабанди. Це і вугілля, і паливо. В СБУ точно мають докази по покриванні цієї корупції. Про цю корупції Медведчук із Сурковим якраз і говорять. Звісно, якщо ці плівки – не підробка.

Коли відбувалися ці телефонні розмови

Запис ймовірно було зроблено між 7 липня і 15 серпня 2014 року. Катерина Губарєва ("Дама") була "міністром" "ДНР" до 15 серпня, і, ймовірно, в цій якості її направили для переговорів із Медведчуком.

Грицака Медведчук називає першим заступником голови СБУ, на цій посаді Грицак перебував з 7 липня. Запис явно була зроблена до Іловайського і Дебальцевського котла, оскільки риторика після них була вже іншою.

У першому зливі по Медведчуку, він і Сурков, або схожі на них люди, обговорюють обмін полоненими. Медведчук запитує у Суркова дозволу на участь в переговорах з обміну – "Ти не заперечуєш?" – "Я думаю, тобі це в плюс", – відповідає Сурков.

Детальніше про цей запис дивіться в сюжеті:

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