Другу дозу вакцини чекатимемо довго: МОЗ змінив план вакцинації

В Україні першу дозу отримали вже понад 170 тисяч осіб, а ось другу чекати доведеться довго – три місяці. МОЗ вирішило збільшити інтервал між щепленнями. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Він зазначив, що з приходом до України препарату Covishield в планах було робити повторне щеплення через 29 днів (в рекомендаціях виробника – через 4-12 тижнів).

Проте 10 березня Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що найефективніша друга доза через 8-12 тижнів. У зв'язку з цим МОЗ звернувся до нашої національної технічної групи експертів з проханням переглянути та надати МОЗ рекомендації щодо найоптимальнішого терміну для введення другої дози вакцини.

"НТГЕІ рекомендувала МОЗ робити друге щеплення саме на 12-му тижні (після першої дози), оскільки є докази, що ефективність і імуногенність вакцини збільшується до 12-го тижня", – сказав Ляшко.

Санлікар зазначив, що перша доза захищає з 22-го по 90-й день досить ефективно. Тому потрібно переглянути підходи використання вакцини AstraZeneca, щоб друге щеплення робити на 12-му тижні.

"Тому МОЗ були враховані рекомендації НТГЕІ і у нас відстрочене друге щеплення на 12-й тиждень, тобто на 90-й день", – підкреслив Ляшко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 25 березня Україна отримала першу партію вакцини CoronaVac в кількості 215 тис. доз. Ми з'ясували 10 головних фактів про китайський препарат.

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