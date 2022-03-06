Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 березня, 04:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські військові відбивають атаки супротивника і не дають військам РФ просунутися вглиб країни – усі подробиці війни РФ проти України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники вже одинадцятий день протистоять російським окупантам. Військові РФ розпочали перегрупування, щоб продовжити наступ на основні міста, але зазнають великих втрат завдяки ЗСУ. Тим часом великі компанії продовжують закривати бізнеси в країні-агресорі – до списку додалися Visa та Mastercard.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

Реклама

04:13 Окупанти направили основні зусилля на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму. Більш того, військові РФ хочуть захопити ще один важливий об'єкт – греблю Канівської ГЕС.

03:56 Унаслідок ворожого обстрілу Маріуполя поранено тисячі людей, заявив мер міста Вадим Бойченко. Він уточнив, що підрахувати загиблих наразі неможливо.

03:21 Російські олігархи нічого не можуть зробити з Володимиром Путіним, хоча далеко не всім подобається політика президента та війна проти України. Про це заявив опозиціонер Михайло Ходорковський.

Реклама

Що сказав опозиціонер:

  • Не переносьте досвіду демократичної країни на країну, де тоталітаризм.
  • Дерипаска та інші – це путінська прислуга. Якщо цій прислугі буде боляче, неприємно, гидко – Путін на це наплюватиме.
  • Але санкції проти цих людей зараз необхідні, бо Путіну не можна дати можливість використати їхні капітали для роботи із західним суспільством та політичними елітами в його інтересах.

03:06 Російські військові вигадали варварський спосіб захистити свою зенітно-ракетну систему С-300 у селі Станове Охтирського району Сумської області. Майже біля кожного будинку окупанти поставили свій танк. Таким чином вони створили "живий щит" із мешканців села.

02:43 Для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно щонайменше два тижні, вважає опозиціонер Михайло Ходорковський.

Реклама

Чому росіяни швидко не зберуться на мітинги?

  • За кілька днів мозок людей не повернеш після пропаганди.
  • Безліч громадян РФ переконані, що це не війна з Україною, а спроба "звільнити" український народ від вигаданих Путіним "нациків" та "бандерівців". Люди у це свято вірять.
  • Багато харків'ян, які втратили будинки через обстріл, можуть поїхати до родичів до Росії і почнуть розповідати, що там відбувається насправді.

02:19 У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але не тут було! До речі, цієї колони більше нема.

Фото: Юрій Бутусов

01:59 На РФ продовжують тиснути за допомогою санкцій. Visa та MasterCard припинили свою роботу в країні окупантів.

01:37 Глухівський кар'єр кварцитів, що належить російському олігарху Олегу Дерипаску, планують націоналізувати на користь України.

00:56 В ООН порахували, скільки мирних українців стали жертвами російських окупантів із початку вторгнення. Станом на 5 березня було 1058 випадків загибелі чи поранення мирних жителів. З них – 351 загиблий та 707 поранених.

00:52 Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили до військового шпиталю у Києві.

00:42 У Львові зняли та сховали цінне розп'яття, яке стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни. Це зробили для того, щоб зберегти його у разі атаки окупантів.

Фото: Кредо

00:15 В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

00:11 Кібервійська України продовжують свою роботу: українцям дали список телефонів та емейлів депутатів Держдуми РФ, яким можна не лише зателефонувати, а й надіслати СМС чи лист.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти