Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн

Українські військові відбивають атаки супротивника і не дають військам РФ просунутися вглиб країни – усі подробиці війни РФ проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські захисники вже одинадцятий день протистоять російським окупантам. Військові РФ розпочали перегрупування, щоб продовжити наступ на основні міста, але зазнають великих втрат завдяки ЗСУ. Тим часом великі компанії продовжують закривати бізнеси в країні-агресорі – до списку додалися Visa та Mastercard.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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04:13 Окупанти направили основні зусилля на оточення Києва, Харкова, Миколаєва, вихід на адмінкордони Луганської та Донецької областей та створення сухопутного коридору з Донбасу до Криму. Більш того, військові РФ хочуть захопити ще один важливий об'єкт – греблю Канівської ГЕС.

03:56 Унаслідок ворожого обстрілу Маріуполя поранено тисячі людей, заявив мер міста Вадим Бойченко. Він уточнив, що підрахувати загиблих наразі неможливо.

03:21 Російські олігархи нічого не можуть зробити з Володимиром Путіним, хоча далеко не всім подобається політика президента та війна проти України. Про це заявив опозиціонер Михайло Ходорковський.

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Що сказав опозиціонер:

Не переносьте досвіду демократичної країни на країну, де тоталітаризм.

Дерипаска та інші – це путінська прислуга. Якщо цій прислугі буде боляче, неприємно, гидко – Путін на це наплюватиме.

Але санкції проти цих людей зараз необхідні, бо Путіну не можна дати можливість використати їхні капітали для роботи із західним суспільством та політичними елітами в його інтересах.

03:06 Російські військові вигадали варварський спосіб захистити свою зенітно-ракетну систему С-300 у селі Станове Охтирського району Сумської області. Майже біля кожного будинку окупанти поставили свій танк. Таким чином вони створили "живий щит" із мешканців села.

02:43 Для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно щонайменше два тижні, вважає опозиціонер Михайло Ходорковський.

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Чому росіяни швидко не зберуться на мітинги?

За кілька днів мозок людей не повернеш після пропаганди.

Безліч громадян РФ переконані, що це не війна з Україною, а спроба "звільнити" український народ від вигаданих Путіним "нациків" та "бандерівців". Люди у це свято вірять.

Багато харків'ян, які втратили будинки через обстріл, можуть поїхати до родичів до Росії і почнуть розповідати, що там відбувається насправді.

02:19 У колоні окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, кийків та захисного екіпірування для розгону демонстрацій. Путін очікував, що армія РФ зайде до міст і опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією. Але не тут було! До речі, цієї колони більше нема.

Фото: Юрій Бутусов

01:59 На РФ продовжують тиснути за допомогою санкцій. Visa та MasterCard припинили свою роботу в країні окупантів.

01:37 Глухівський кар'єр кварцитів, що належить російському олігарху Олегу Дерипаску, планують націоналізувати на користь України.

00:56 В ООН порахували, скільки мирних українців стали жертвами російських окупантів із початку вторгнення. Станом на 5 березня було 1058 випадків загибелі чи поранення мирних жителів. З них – 351 загиблий та 707 поранених.

00:52 Українські захисники розбили колону окупантів неподалік Ірпеня на Київщині. З усіх російських військових у колоні вижив лише один, його з пораненням доставили до військового шпиталю у Києві.

00:42 У Львові зняли та сховали цінне розп'яття, яке стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни. Це зробили для того, щоб зберегти його у разі атаки окупантів.

Фото: Кредо

00:15 В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.

00:11 Кібервійська України продовжують свою роботу: українцям дали список телефонів та емейлів депутатів Держдуми РФ, яким можна не лише зателефонувати, а й надіслати СМС чи лист.