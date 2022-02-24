Вторгнення РФ: УЗ тимчасово зупинила поїзди у Харків

Також змінений розклад інших поїздів

"Укрзалізниця" вносить зміни в графік поїздів через дії РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" тимчасово зупинила поїздиу Харків. Крім того, були внесені зміни до розкладу поїздів по інших напрямках.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Деталі

Приміське сполучення у регіонах відбуваються у штатному режимі, окрім напрямку Харків — Куп'янськ, рух організований до Чугуєва.

З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

№10 Київ — Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху, №11 Київ – Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель — Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ — Київ зупинено по ст. Ірша

№112 Київ — Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

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