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СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення РФ до України стане катастрофою для світу, а на Марсі знайшли багато льоду — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 06:00
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Борис Джонсон попередив Росію про наслідки нападу на Україну, а в центрі марсіанських долин Марінер виявили поклади льоду
Борис Джонсон заявив, що Росію чекають найжорсткіші санкції у випадку нападу на Україну, а на Марсі знайшли запаси льоду/Колаж: "Сьогодні"
Борис Джонсон заявив, що Росію чекають найжорсткіші санкції у випадку нападу на Україну, а на Марсі знайшли запаси льоду/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Зеленський розчарований переговорами із Шольцем

Президент України Володимир Зеленський спробував пояснити новому канцлеру ФРН Олафу Шольцу необхідність тиску на Росію всіма можливими способами, включаючи навіть тему газопроводу "Північний потік – 2". При цьому позиція України була тиснути санкціями до ескалації конфлікту, а не після, коли вже пізно.

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Зеленський намагався донести Шольцу про необхідність уже вводити санкції проти Росії/Колаж: "Сьогодні"
Зеленський намагався донести Шольцу про необхідність уже вводити санкції проти Росії/Колаж: "Сьогодні"

Води не менше, ніж 40%: на Марсі знайшли величезні запаси льоду

У центрі марсіанських долин Марінер зонд ЕкзоМарс-TGO знайшов поклади льоду. Відкриття належить планетологам з Росії та Нідерландів під керівництвом завідувача відділу ядерної планетології Інституту космічних досліджень РАН Ігоря Митрофанова.

Води у приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%/Фото: esa.int, колаж: "Сьогодні"
Води у приповерхневих породах Хаосу Кандора як мінімум 40%/Фото: esa.int, колаж: "Сьогодні"

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Джонсон заявив, що вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для світу

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане катастрофою для всього світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресорку чекають серйозні наслідки.

Борис Джонсон попередив РФ про наслідки у разі нападу на Україну/Колаж: "Сьогодні"
Борис Джонсон попередив РФ про наслідки у разі нападу на Україну/Колаж: "Сьогодні"

У Черкаській області загинуло немовля, поки його горе-мати відсипалася

На Черкащині померло немовля, поки його мати відсипалася. Жінка була в алкогольному сп'янінні. Дитина вночі подавилася слиною. Мати на крики не реагувала.

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Дитина кричала вночі, проте мати не реагувала/Колаж: "Сьогодні"
Дитина кричала вночі, проте мати не реагувала/Колаж: "Сьогодні"

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