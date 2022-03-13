Вторгнення Росії, день 18-й. Обстріли із забороненої зброї, шалені грошові витрати РФ на війну та нові Герої України

Окупанти обстріляли Попасну із фосфорних боєприпасів, а Росія вже витратила на війну річний пенсійний бюджет — головні новини 13 березня

Війна продовжується/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові вже 18-й день захищають нашу країну від російських окупантів. Наші громадяни виїжджають за кордон, аби врятувати власне життя. Тим часом у Польщі біженців просять обирати інші райони, оскільки деякі міста переповнені. Окупанти продовжують обстрілювати Україну із забороненої зброї, зокрема застосовують фосфорні боєприпаси. Однак наші військові дають гідну відсіч ворогу. Через війну РФ проти України, країна-агресор зазнає не лише військових втрат, а й грошових. Через напад на Україну Росія втрачає шалені кошти.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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13 березня

03:56 У Донецькій області окупанти скинули на Лавру авіаційну бомбу. Внаслідок потужного вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами.

03:52 У неділю, 13 березня, на Сумщині "зелених коридорів" для евакуації населення не буде. Обласна адміністрація продовжує працювати над їхньою організацією.

03:31 Російські окупанти під час бомбардування Попасної в Луганській області використовували фосфорні боєприпаси. Вони є забороненими міжнародними угодами.

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03:30 Адміністрація портів України втратила зв'язок із маріупольською філією. Азовські портовики не виходили на зв'язок упродовж кількох днів.

03:16 9 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що окупаційні війська РФ увійшли до українського міста Скадовськ у Херсонській області. У соцмережах з'явилося відео з військовою технікою та російськими солдатами на вулицях міста-курорту. Проте вже 12 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв розповів, що "російського світу" в його населеному пункті немає.

02:51 Російські окупанти похвалилися, що захопили на Луганщині село Сурівцівка, де всі три будинки. Ймовірно, там навіть ніхто не мешкає зараз.

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02:50 Президент України Володимир Зеленський підписав укази — про відзначення державними нагородами України та указ про присвоєння звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка".

02:41 Окупанти тиждень тримають мешканців Маріуполя без питної води. Люди видобувають воду з батарей опалення.

01:59 Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

01:58 Червоний Хрест передав Україні мішки для тіл російських солдатів.

01:56 Економіка РФ за два тижні війни проти України та під впливом міжнародних санкцій отримала сильний удар – з річного ВВП країни пішло 30 мільярдів доларів.

01:34 Президент Україні Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. Він наголосив, що російські окупанти не підкорять нас.

00:59 Українців закликають переїжджати до інших районів Польщі. В країні деякі міста заповнені біженцями.

00:51 Прем'єр-міністр України звернувся до громадян. Він зауважив, що нині увага уряду зосереджена на низці напрямків, які критично важливі для нашої країни.

00:34 Поблизу Чернігова українські військові знищили підрозділи росіян, які завдавали ракетні удари по місту.

00:24 Окупанти продовжують готуватися до наступу. У генштабі назвали напрямки ворога.