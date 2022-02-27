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СЬОГОДНІ Новини України

Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 11:24
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Українські військові продовжують захищати країну від російських окупантів, тим часом країни ЄС допомагають Україні жорсткими санкціями проти РФ

Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й хороші новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-репортаж про всі події.

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06:45 У Києві в результаті обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".

05:37 Українські військові знищили підрозділ чеченських бойовиків разом з відомим кадировським командиром. Магомед Тушаєв був на чолі 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні, який називали "елітним".

05:34 Родичі окупантів масово телефонують на гарячу лінію "Повернись живим з України", вони розшукують своїх близьких.

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"Захоплені в полон мають можливість зателефонувати додому, як цей черговий "заблукалий" з Новокузнецького ОМОНу. Щоб зупинити вбивць Кремля, про втрати своїх солдатів і офіцерів мають дізнатися якнайбільше росіян", — йдеться у повідомленні.

05:22 У Василькові продовжуються бої за аеропорт, який російські окупанти намагаються захопити. Через це рятувальники не можуть почати гасити нафтобазу у Васильківській громаді. Голова Київської ОДА Олексій Кулебана написав, що снаряд потрапив в один із 10 резервуарів з паливом, вогонь може поширитися і на решту.

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"У такому разі нам загрожує неминуча екологічна катастрофа", – написав він.

04:51 Хакерська група Anonymous зламала радіочастоти військових Російської Федерації. На них увімкнули гімн України.

04:50 Пропагандисти російського каналу RT опублікували чергову вигадку про те, що зараз роблять в Україні їхні війська. Вони промовчали, що військові РФ захопили Чорнобильську станцію, показавши натомість сюжет про те, як окупанти "охороняють" ЧАЕС разом з "українськими військовими".

Як насправді: Наразі українські військові не контролюють територію ЧАЕС. Київ заявив, що вся вина за можливі провокації на цій території лежить винятково на Росії.

04:29 У Харкові оккупанти обстріляли житловий будинок на вулиці Бучми, 40А, загинула жінка. Через обстріл обрушилася несуча стіна сходової клітки та сходові марші з 2-го по 7-й поверх, пошкоджено будівельні конструкції квартир на 4-му, 5-му та 6-му поверхах.

Рятувальники евакуювали близько 20 людей. Ще 60 людей ховалися у підвалі будинку. На щастя, ніхто з них не постраждав.

Окупанти стріляють по цивільних об'єктах/Фото: ДСНС

03:42 Снаряд РФ влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Масштаб руйнувань поки що не можуть оцінити через постійні обстріли, але за попередньою інформацією, загрози населенню немає.

У Державній інспекції ядерного регулювання уточнили, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро "Печерська" перебуваэ у межах норми.

Фото Держінспекції ядерного регулювання

02:53 Американський бізнесмен Ілон Маск відповів на прохання голови Мінцифри Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету в Україні. Тепер Starlink доступний у нашій країні.

Як відомо, Федоров раніше попросив Маска забезпечити країну станціями Starlink та доступом до супутникового інтернету.

02:30 У Харкові пролунав потужний вибух на газопроводі – його підірвали російські окупанти. У момент вибуху в небо піднялася величезна грибова хмара з вогню та диму.

У Держспецзв'язку підтвердили, що газопровід підірвали окупанти. У пресслужбі наголосили, що це не є ядерним ударом, хоча вибух візуально схожий на нього.

01:56 ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ:

  • Росію відключать від SWIFT.
  • ЄС не дозволить Центральному банку Росії використати свої міжнародні резерви таким чином, щоб зірвати вплив європейських санкцій.
  • У ЄС запровадять обмеження щодо отримання громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють багатим росіянам, пов'язаним з урядом РФ, ставати громадянами країн ЄС та отримувати доступ до фінансових систем.
  • Європейський Союз створить трансатлантичну оперативну групу, яка виявлятиме і заморожуватиме активи, що підпадають під санкції, та компаній, що перебувають у межах юрисдикції.

01:40 У Мережі пишуть, що пожежа на нафтобазі у Василькові може стати екологічною катастрофою колосальних масштабів.

"Ракетного удару було завдано по Васильківській нафтобазі компанії БРСМ. Горіти буде довго. Екологічні збитки колосальні!" — написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

01:13 Велика Британія склала новий перелік санкцій проти олігархів РФ. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що найближчими тижнями санкції стосуватимуться ще "великої кількості клептократів".

01:11 У центрі Києва прогримів потужний вибух на Печерську, тим часом російські окупанти обстріляли з ракет Васильків. Внаслідок вибуху у Василькові почалася пожежа на нафтобазі.

Крім того, окупанти завдали удару по Глевасі в Київській області.

00:56 США відправлять експертів та військових аналітиків для розслідування військових злочинів під час вторгнення Росії до України.

"Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права та юристи, які працювали з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі", – написала генпрокурор Ірина Венедіктова.

00:54 У МВС України розповіли, яки втрат зазнали окупанти за третій день війни:

  • Літаки – 14 штук
  • Гелікоптери – 8 штук
  • Танки – 102 штуки
  • ББМ – 536 штук
  • Гармати – 15 штук
  • БУК – 1 штука
  • Загиблі – 3500 осіб
  • Полонені – 200 осіб.

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