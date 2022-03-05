Вторгнення Росії, день десятий. Величезні втрати РФ, обстріли Харкова та контрнаступ ЗСУ – онлайн

Українські захисники продовжують відбивати атаки супротивника і навіть ідуть у контрнаступ – усі подробиці війни РФ проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні десятий день вторгнення РФ розпочався відносно спокійно. Окупанти вночі 5 березня обстрілювали лише Харків, у решті міст про атаки не повідомляється. У ЗСУ вже розкрили плани військ РФ: головні їхні цілі – Київ та Харків. Але українські захисники не лише відбивають атаки супротивника, а й йдуть у контрнаступ. У напрямку Харкова ЗСУ відкидають військових РФ назад до кордону.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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5 березня

04:03 Над Харковом кружляють російські винищувачі, повідомили очевидці – зараз звуки вибухів чутно у більшості районів міста. Гремить у районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

Місцевих жителів закликають не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон.

03:41 Більшість американців вважає, що США повинні перестати купувати російські нафту і газ і разом із НАТО закрити небо над Україною, пише Reuters.

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74% за закрите небо над Україною.

80% – за бойкот російської нафти.

02:59 Зеленський виступить на засіданні Сенату Сполучених Штатів Америки. Особисто прилетіти президент не зможе, він зв'яжеться із Сенатом під час відеодзвінка.

02:57 ЗСУ у районі Харкова відтісняють російські війська до кордону та знищують їхні танки.

"ЗСУ витримали той напад, який був від агресора, і зараз вони не лише дають відсіч, а й уже перейшли до контрнаступу. Наприклад, лінію ворога вони відсунули у Сумському напрямку від Харкова, повністю посівши позиції державного кордону", – сказав голова ХОДА.

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02:43 У Міноборони розповіли про втрати РФ станом на 10 день війни:

Особовий склад – 9166;

Літаки – 33;

Гелікоптери – 37;

Танки – 251;

Бойові броньовані машини (ББМ) – 939;

Засоби ППО – 18;

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 50;

Автомобільна техніка – 404;

Цистерни ПММ – 60;

Артсистеми – 105;

БПЛА ОТР (безпілотники) – 3;

Легкі швидкісні катери – 2.

Також 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25.

02:18 Жителів Кривого Рогу налякала пожежа, яка спалахнула вночі 5 березня. У місті спалахнула трансформаторна будка, але горіла вона так яскраво, що в Мережі подумали нібито це атака російських військ. Зазначимо, що у місті ще не було окупантів.

01:51 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що війна, яку Путін веде проти України, закінчиться для нього поразкою.

"Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет санкцій і підемо далі доти, доки ця агресія не припиниться", – уточнив він.

01:36 У Волинській області затримали десантника із Білорусі. Він заявив, що нібито не хоче воювати проти України і взагалі прийшов здаватися. Десантник уже розповідає про позиції та кількість військ на кордоні.

01:33 Радник голови ВП заявив, що українці дають жорстку відсіч російським окупантам та пояснив, як нашим захисникам це вдається. Ось уже десяту добу українська авіація, якій експерти давали взагалі три години, розносить ворога з неба.

Арестович уточнив, що для багатьох українців те, що ми ще не програли – це диво чи тимчасова удача. Однак, це не так. Багато військових по всьому світу шоковані від рівня української армії.

00:53 У Росії комунальники вирішили підтримати окупантів, але натрапили лише на хвилю чорного гумору. Вони наклеїли букву Z на сміттєвози на знак підтримки. У Мережі вже пишуть, що це транспорт для російських військових – у вантажне відділення поміститься багато тіл загарбників.

00:28 Українська розвідка опублікувала список білоруських льотчиків, які брали участь у атаках на Україну. Імена цих людей можна переглянути за посиланням.