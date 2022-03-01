Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, вступ до ЄС та нові санкції для РФ.

Україна вже шостий день протистоїть військам РФ, які вторглися до нашої країни – розповідаємо всі подробиці війни Росії проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Весна в Україні розпочалася з тривожних новин. Вночі 1 березня російські окупанти взяли в кільце Херсон та розпочали штурм міста. Тим часом під Києвом помітили колону окупантів завдовжки 64 км. Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів. Але є й добрі новини – у ЄС уже почали розглядати заявку України про членство у Союзі. Також нашій країні передадуть 70 військових літаків.

Сайт "Сегодня" веде онлайн-репортаж про всі події.

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1 березня

07.35 Сумна новина! У повітряному бою з російськими загарбниками загинув один із найкращих льотчиків-винищувачів у світі – полковник ВПС України Олександр Оксанченко. Він відволікав на себе ворожу авіацію.

Президент України Володимир Зеленський посмертно надав Оксанченку звання Герой України.

07.28 Міністерство оборони Росії оцінило життя своїх солдат у 50 доларів. Ці гроші видадуть сім'ям загиблих російських військових на війні з Україною.

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Про це говориться у Telegram-каналі Верховної Ради України

Деталі

"За нинішнім курсом путлер оцінив життя свого громадянина $50. 50$ – це ціна життя російського окупанта!", – повідомили в прес-службі.

07.24 Іноді одна картинка, промовистіше сотні слів!

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07.20 Білий дім провів секретну зустріч з впливовими конгресменами, на якій обговорювали ситуацію навколо України та можливі сценарії розвитку бойових дій. Сенатор Кріс Мерфі, учасник зустрічі, заявив, що битва за Київ буде довгою та кривавою, але українці стрімко готуються до вуличних боїв. Також на зустрічі було обговорено і психічне здоров'я Путіна.

07.15 Від рук рашистів в Охтирці загинуло 70 бійців ЗСУ.

07.09 У Черкасах та Вінниці щойно оголосили повітряну тривогу.

07.04 Глава корпорації Mastercard Майкл Мібах заявив, що заблокував доступ до платіжної системи для "багатьох фінансових інститутів" РФ через агресію проти України. Проте повний перелік організацій не називається.

05:01 Україна отримає від європейських партнерів 70 військових літаків класів МіГ-29 та Су-25. У разі потреби вони зможуть базуватись на польських аеродромах.

04:56 Санкції проти РФ запровадила навіть Walt Disney. Компанія призупиняє показ своїх фільмів у російських кінотеатрах.

"З огляду на неспровоковане вторгнення в Україну та трагічну гуманітарну кризу, ми зупиняємо випуск фільмів у Росії, у тому числі майбутній мультфільм "Я червонію" від Pixar. Ми прийматимемо майбутні ділові рішення в залежності від розвитку ситуації", – йдеться у заяві.

04:33 Уряд Японії ввів санкції проти Російської Федерації через вторгнення РФ до України. Також країна планує запровадити обмеження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

03:57 Супутники зафіксували Велику колону техніки РФ під Києвом, її довжина сягає 64 км. Військова колона складається з бронетехніки, танків, артилерії та інших транспортних засобів.

Колона техніки РФ/Фото: Maxar

03:41 Віце-президент Європейської комісії Жозеф Борель звернувся до білорусів на фоні вторгнення РФ до України.

"Ви виступаєте проти війни Росії в Україні та рішення Лукашенка підтримати Москву. Дякую за вашу хоробрість. ЄС разом з вами", – написав Боррель.

03:06 Спочатку війська РФ рухалися у бік Миколаєва, але раптово повернулися назад. Ймовірно, вони перегрупувалися для оточення Херсона.

"Одна колона розгорнулася, а одна маневрувала і "закрила" Херсон у кільце. Завтра отримаю підтвердження, детально обговоримо", – сказав голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

02:56 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попросив у США більше санкцій та зброї боротьби з російськими окупантами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв їх надати.

02:30 Російські окупанти розпочали штурм Херсона. За даними очевидців, підрозділи ЗС РФ зайняли Херсонський аеропорт і закріпилися на північно-західній околиці міста, зайнявши цвинтар Геологів.

Наступ розвивається у напрямку Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату.

Мер Херсона Ігор Колихаєв близько опівночі написав , що на той час армія РФ встановила блок-пости на в'їздах до міста. Він наголосив, що здавати місто ніхто не буде, українські захисники стоятимуть до кінця. Мер вірить, що місто вистоє.

02:29 В Харкові окупанти обстріляли дві багатоповерхівки. З будинків евакуювали 35 людей. 8 людей постраждали.

02:10 В Охтирці Сумської області продовжують розбирати завали на військовій частині, яку 26 лютого обстріляли російські окупанти. За попередньою інформацією, кількість загиблих може бути близько 70 – всі тіла жертви ще не знайшли. Серед загиблих багато як українських захисників, так і окупантів.

Фото: Дмитро Живицький

01:55 Російські окупанти продовжують завдавати авіаударів по Маріуполі. Вони залишили місто без електрики та тепла.

01:53 Президент України присвоїв звання "Герой України" 12 військовослужбовцям, які захищали та захищають нашу країну від російських окупантів. Шестеро із військових отримали звання посмертно. Читайте у нашому матеріалі які подвиги здійснили наші захисники.

01:29 У Херсоні оголосили повітряну тривогу, всім місцевим жителям потрібно пройти до укриття. Близько 01:20 у місті чути звуки вибухів. У Держспецзв'язку уточнили , що це працює українська система протиповітряної оборони

00:59 IT-армія масово блокує російські сайти:

IT-фахівці за 1 хвилину поклали російський сайт Держпослуг;

московська біржа впала за 5 хвилин. Також вдалося покласти Ощадбанк та біржу BestChange;

впали сайти ФСБ, Роскомнагляду, президента РФ, уряду РФ, Держдуми, Ради Федерації та ряд інших;

сайт Нацбанку Білорусі приліг, як і десятки інших стратегічних сайтів;

зламані сайти найбільших російських ЗМІ: ТАРС, "Комерсант" та "Фонтанка";

заблоковано сайт окупантів із пропагандистським мерчем;

на цифровому телебаченні в РФ побачили та почули правду про війну в Україні.

00:32 Російські морпіхи-строковики влаштували бунт, коли їм наказали висадитись "прямо в Одесі". Українська ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість залишити затоку.

00:25 Зеленський записав нове звернення до українців. Про що він казав:

Потрібне повне закриття неба для російських ракет, літаків та гелікоптерів.

РФ необхідно закрити вхід до всіх портів, каналів, аеропортів світу. Така країна не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів.

Зеленський надав звання "Герой України" 12 нашим захисникам.

Для ворога Київ – головна ціль. Під особливою увагою військ РФ – ТЕЦ-6, окупанти хочуть залишити місто без світла. Оскільки прорватися до Києва вони не змогли, то засилають у столицю диверсантів – усіх ліквідують наші захисники.

В Україні створили цілодобовий координаційний штаб, який збирає всі запити від ОДА щодо нестачі найнеобхідніших речей – продукти, ліки, пальне.

Сьогодні пройшов перший раунд переговорів між Україною та РФ. Було видно синхронізацію обстрілів українських територій із переговорним процесом. У такий нехитрий спосіб РФ намагається натиснути на нашу країну, але цей хід у неї не пройде.

Київ проаналізує позицію РФ щодо її вимог для закінчення війни і тому визначить, як переходити до другого етапу переговорів.

Зеленський підписав заяву на членство України у ЄС. Її вже доставили до Брюсселя.

00:21 З початку вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного та морського базування типу "Іскандер" та "Калібр" у мирних містах та селах України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

00:17 Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ініціював початок розслідування щодо злочинів проти громадян України, скоєним армією Росії.

Суд ухвалив дві заяви з Києва. Перше визнало юрисдикцію МКС щодо можливих злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 р. до 22 лютого 2014 р. Друге – за фактами, що сталися з моменту вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

00:14 Уряд України виплатить 15 млн гривень одноразової допомоги сім'ям загиблих військових ЗСУ, що брали участь у війні Росії проти України.

Для порівняння: країна-окупант оцінила життя своїх громадян лише в 11 тисяч рублів. За нинішнім курсом це близько 50 доларів. Саме стільки РФ виплатить сім'ям загиблих російських військових.