Вторгнення Росії, другий день. Російський диверсант у Львові та стрілянина у Миколаєві. Онлайн (оновлюється)

Усі подробиці бойових дій 25 лютого

Ситуація в Україні 25 лютого

З ранку у Києві, Львові та інших містах включаються тривожні сирени. Ніч багато харків'ян провели у підвалах та укриттях. Наступ російських військ триває. За повідомленнями, сьогодні окупанти спробують вторгнутися до Києва.

Сайт "Сегодня" веде онлайн репортаж про всі події.

25 лютого

19:15 У Львові упіймали російського диверсанта. Чоловік явно погано орієнтувався на місцевості та щось шукав, повідомляє кореспондент "Сьогодні" з посиланням на Нацгвардію.

Нацгвардія виявила у нього російський паспорт, документи офіцера запасу країни-агресора, дискові носії та флешку. Останнє, що він шукав в інтернеті, – де знаходиться Львівський бронетанковий завод.

А ось і фото диверсанта:

19:06 Російські війська обстріляли корпуси Чернігівської психоневрологічної лікарні. Про це Суспільному сказав головлікар Володимир Ященко.

19:00 Зеленський, Шмигаль, Єрмак, Арахамія та інші представники української влади перебувають у Києві та захищають Україну. Нове звернення президент України записав в урядовому кварталі:

18:50 ВСУ ВІДБИЛИ ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ. Про це повідомили в ефірі каналу Рада з посиланням на Генштаб ЗСУ.

18:45 Нам потрібна СПРАВЖНЯ допомога Заходу, закликає лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Політик звернувся до західних партнерів. "Санкції не зупинили кремлівського параноїка ні 2014-го, ні зараз", пише Ляшко у своєму Facebook. До чого політик закликає західних партнерів:

"Закрийте намертво небо над Україною від російських літаків та ракет, які вбивають моїх співвітчизників.

Припиніть купувати в Орди нафту та газ, що формують 40% російського бюджету.

Дайте нашим легендарним, великим Воїнам-захисникам найкращу зброю".

18:44 Під Харковом потужна пожежа. Що горить, з'ясовується. За повідомленнями в соцмережах, можливо база ПММ.

18:39 Брат голови ОП Андрія Єрмака пішов добровольцем до тероборони.

18:35 У Києві знову спрацювала сирена повітряної тривоги.

18:28 "Сотні окупантів повертаються до РФ у трунах": Яценюк звернувся до Заходу із проханням

18:22 Жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні "Євробачення" в цьому році, заявляє організатор конкурсу

"У світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської роботи до цьогорічного Конкурсу завдасть шкоди репутації конкурсу", – йдеться у заяві.

18:12 Перевірте дах вашого будинку. На ньому можуть бути позначки для ворожого обстрілу, попереджають голови Київської та Рівненської ОДА. Якщо прохід на дах відкритий його необхідно закрити.

18:01 Знову трагічні новини із Сумщини. Там є загиблі серед мирного населення. Інформація від голови Шосткінської РДА Віктора Губенка:

"Ворожа колона БТР йшла на Кролевець. Дійшла до Дубовичів. Дорогою розстрілювали всі. Є поранені та вбиті серед цивільних. Після проїзду колони залишилася розстріляна Шкода з трупом (таксист). Поранений оперується у Глухівській лікарні"

17:55 В Миколаєві розводять мости на невизначений термін, заявила місцева влада. Людей просять не виходити надвір.

17:41 Папа Римський Франциск особисто відвідав посольство Росії у п'ятницю, щоб "висловити свою стурбованість з приводу війни" в Україні, здійснивши безпрецедентний папський жест. Про це повідомляє Ватикан.

17:32 Два снаряди влучили в будівлю обласного управління СБУ у Чернігові. Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

17:28 Російські окупанти 25 лютого прорвали оборону Херсона. Про це повідомив керівник обласного оперативного штабу – голова облдержадміністрації Геннадій Лагута.

17:25 На Київщині від обстрілу загинуло 4 людей, 15 поранено, повідомляє Київська облдержадміністрація. Обстріл йшов по Мар'янівці Вишгородського району.

17:22 Харків'ян та мешканців області закликають залишатися у укриттях.

"Наступ ворожих військ з боку російського кордону триває. Ведуться обстріли. Будьте обережні і не залишайте місця безпеки", – каже голова ХОДА Олег Сігегубов.

17:11 Конотоп на Сумщині відбили у ворога, повідомляє голова ОДА. Водночас ворог направив "Гради" у бік корпусів та гуртожитків Сумського національного аграрного університету, розташованого поблизу військового об'єкту.

16:50 Росію виганяють із Ради Європи – Спільний комітет Ради Європи рекомендує застосувати щодо Російської Федерації виняткову процедуру, яка веде до виключення її із РЄ.

16:46 Обличчя руського миру. У Мережі з'явилося відео російського солдата, який робить селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" у бік українського міста Маріуполь.

16:35 Що відбувається в Україні станом на 13.00, оперативна інформація від Генштабу:

На Волинському напрямі активних дій наземних угруповань не зазначено. Авіація супротивника продовжує демонстраційні дії з території Білорусі.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку Києва.

Противник вводить в окремих напрямках другі ешелони угруповань. Відзначено висування додаткових підрозділів у напрямку до Скадовська.

Підрозділи Об'єднаних сил зупинили просування супротивника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець у районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпилися правому березі річки Кальміус.

Інші підрозділи механізованих елементів закріпилися на певних рубежах по лінії зіткнення.

Наша система протиповітряної оборони за сьогодні знищила кілька балістичних ракет і як мінімум два літаки ВКС РФ.

16:28 Кадри допиту ще одного полоненого окупанта з'явилися у Мережі. Їх переконували, що це Україна напала на Росію.

16:04 Втрати окупанта станом на 15.00 опублікував Генштаб ЗСУ:

Танків до 80

Бойових броньованих машин різних типів 516

Літаки 10

Гелікоптери 7

Особистого складу 2800

16:01 НЕ ФОТОГРАФУЙТЕ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ НА ВУЛИЦЯХ І НЕ ПОШИРЮЙТЕ ЇХ ФОТО В МЕРЕЖІ

15:41 Навернули окупантів у втечу у районі Біловодська Луганської області.

"Наші підрозділи прорвали позиції загарбників і закріпили успіх контрнаступом. Зазнавши значних втрат, російські підрозділи рятуються втечею з поля бою у напрямку кордону РФ", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

15:36 Захисникам острова Зміїний присвоять звання Героїв України посмертно, заявив президент України Володимир Зеленський. Загинули прикордонники, які до останнього тримали оборону.

15:16 Проти війни? – Звільнено! Так поводиться Росія зі своїми громадянами. Журналістку "Комерсанта" Олену Черненко виключили з дипломатичного пулу МЗС РФ через лист проти війни.

14:59 Окупант зазнає значних втрат. Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які вторглися на територію України 24 лютого. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.

14:52 Українець кинувся під колеса ворожої військової техніки, щоб зупинити окупантів.

14:39 ЗСУ УВІЙШЛИ КИЇВ. Мешканців столиці просять не знімати рух техніки. Кличко закликав киян зробити запаси води, їжі та речей першої необхідності . Звернення МВС:

14:26 Обстріл Харкова. "Гради" потрапили у житловий будинок.

14:20 У Чернігові на вулиці Пухова ворожий снаряд потрапив до житлового будинку. Розбиті вікна. Величезна кількість бронетехніки йде на Київ та Ніжин, в обхід Чернігова, попередив мер міста

14:12 Російський корабель підбив бункерувальник "Міленіум Спіріт", який йшов під прапором Румунії. Зв'язку із судном немає.

Уточнено станом на 15:20 – Корабель йшов під прапором Молдови

13:59 В Одесі диверсанти можуть розкидати іграшки та мобільні телефони, начинені вибухівкою. Одеська ОДА закликає не піднімати підозрілих предметів та повідомляти в поліцію.

13:44 Під обстріли "ураганами" в Охтирці потрапив житловий масив, бомбосховища. Було багато людей. Число поранених та загиблих з'ясовують, чи є важко поранені діти. Про це повідомляє влада міста.

13:26 Ворог ближчий, ніж здається! В Вінниці затримали коригувальника вогню артилерії, що працює на розвідку РФ. Поліція давала орієнтування на авто з підозрюваним та дорожній контроль вінничан затримав злочинця.

В Рівненської області на окупанта працювала 18-річна дівчина. Співробітники мобільної групи поліції та місцеві жителі виявили дівчину, яка поблизу відділення пошти малювала знак у вигляді хреста. Вона зізналася, що й раніше робила маркування за винагороду.

13:18 "Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи" . Президент України Володимир Зеленський викликав Путіна за стіл переговорів.

12:56 Українські військові спілкуються виключно українською мовою!!!

12:43 Як український льотчик збив літак окупантів на Черкащині, з'явилося відео:

12:40 Охтирку обстріляли "Градами" – цілилися у військову частину. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється.

12:37 Яка ситуація у Києві та регіонах станом на 12:00 , за повідомленням радника керівника Офісу Президента Олексія Арестовича:

Найбільша небезпека на північному заході від Києва , у напрямку Димер – Іванков, де точаться бої у населених пунктів Гостомель, Ворзель, Буча . Київ готується до оборони, тож киян закликають записуватися до ТРО.

, у напрямку Димер – Іванков, де точаться бої у населених пунктів . Київ готується до оборони, тож киян закликають записуватися до ТРО. На Чернігівському напрямі українські війська призупинили наступ супротивника. На даний час активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

напрямі українські війська призупинили наступ супротивника. На даний час активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви. В Сумський області противник теж перегруповується і готується до спроби подальшого наступу.

області противник теж перегруповується і готується до спроби подальшого наступу. Біля Харкова українські захисники вранці зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України.

українські захисники вранці зупинили ще одну спробу наступу. Місто під контролем України. В зоні проведення ООС ворог майже не настає, там проходять артилерійські дуелі та працюють ДРГ.

ворог майже не настає, там проходять артилерійські дуелі та працюють ДРГ. В Мелітополі на околицях міста є російські війська, що прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону та не дають просуватися далі убік Маріуполя .

на околицях міста є російські війська, що прийшли з Криму. Але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону та не дають просуватися далі убік . У Херсона російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як було знищено Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована.

російські війська намагаються перейти річку Дніпро після того, як було знищено Антонівський міст. Українські сили тримають оборону, ситуація керована. Були нанесені авіаудари по місту Рівне , по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Число ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у супротивника закінчуються.

12:29 Російські танки рухаються у бік Маріуполя. За 15 км від міста йде бій. Про це на екстреному брифінгу заявив міський голова Вадим Бойченко.

12:20 ЗСУ знищили близько 20 одиниць ворожих танків на Мінському напрямку Чернігівщини. Втрати живої сили уточнюються.

Також знищено колону ворожої техніки, що рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрата близько 10-15 одиниць техніки.

12:17 Повідомляють про влучення снаряда в багатоповерхівки на Повітрофлотському проспекті в Києві. Вдома ще не заселені, вони стоять неподалік центру столиці, повідомили в ефірі "Україна 24". Інформація перевіряється.

12:11 Так виглядає квартира в будинку по вулиці Кошиця, куди впав уламок російського літального апарату:

12:07 Загадкова пожежа на російському військовому аеродромі Міллерова Ростовської області. Там стоять Су-30СМ, Су-25 та вертольоти.

Хто це зробив?

12:03 Автобуси, що їхали у Щастя евакуювати жителів, потрапили під обстріл . Російські окупанти накрили їх "градами". Через це план евакуації з районів, що обстрілюються, поміняли.

"Евакуаційний поїзд буде відправлений з Лисичанська після 16:00 годин у напрямку західних областей України. Точний час додатково. Зупинка Рубіжне. У МІСТІ СВАТОВО Зупинки НЕ БУДЕ. Бажаючі можуть скористатися можливістю виїзду без квитка!" – пише голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

11:47 Карта бажань по-українськи:

11:40 Ситуація у Конотопі Сумської області . Як повідомляє мер міста Артем Семеніхін, станом на 11:00:

Відсутня електроенергія у районі Загребелья, працюють аварійні бригади. На окремих вулицях немає інтернету, його також відновлюють.

Конотопський хлібозавод працює. Найближча партія хліба, яка буде випечена, з'явиться о 14:00.

Комунальні служби працюють, зокрема над відновленням пошкоджених будинків.

Тепло- та водопостачання працюють безперебійно.

11:28 Тиснути на Росію санкціями потрібно набагато сильніше, про це президент України Володимир Зеленський говорив із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

11:24 Режисер Олег Сенцов приєднався до тероборони та закликав усіх, хто може, приєднатися до ЗСУ. Прямо зараз у кінотеатрах йде у прокаті стрічка Сенцова "Носоріг" – почитайте про довгоочікувану прем'єру .

11:22 Під Вінницею наші військові збили російську крилату ракету . Про це повідомляє голова Вінницької ОДА. Слава ЗСУ!

11:15 У Сумах самі місцеві затримали окупанта. На запитання, навіщо він в Україні, відповідає плутано.

11:00 Справжній герой України. Матрос Віталій Скакун героїчно підірвав Генічний автомобільний міст разом із собою, щоб зупинити наступ

10:41 Фейки від імені СБУ розсилають у телеграмі та інших месенджерах. Люди отримують повідомлення з вимогою пройти посилання на сайт, адреса якого нагадує адресу Служби.

"Насправді, за посиланням вам запропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримує доступ до всієї історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені", – йдеться у повідомленні СБУ.

10:13 На столичному Мінському масиві нейтралізували групу російських диверсантів, які прорвалися до Києва. Обстановка у Києві під контролем.

10:10 У районі Золотоноші Черкаської області збитий ворожий літак . Пілот встиг катапультуватись я його розшукують. Можливо, хтось його побачить – про всіх підозрілих людей треба повідомляти на 102.

10:00 У Чорнобильській зоні, де перебувають окупанти, зафіксовано збільшення радіації. Про це повідомляє Державна інспекція з ядерного регулювання України. Встановити причину неможливо через російські війська.

09:45 Окупанти завдали ракетного удару по військовій частині під Калинівкою. Внаслідок обстрілу троє людей отримали поранення , їх екстрено госпіталізували до районної лікарні

09:28 У Старобільську українські військові розбили колону російської техніки . Українська артилерія розбила колону російської техніки, яка готувалася до переправи через річку Айдар.

09:25 З сьогоднішнього дня "Укрзалізниця" скасовує приміські поїзди Київський регіон. Скасовуються поїзди, що курсують з Києва в напрямку:

Тарасівки,

Фастова,

Зернового,

Ворожби,

Конотоп,

Шостки,

Василькова,

Коростеня,

Тетерева,

Малина та між цими пунктами.

09:00 Проти українців розпочалася фішингова атака. На електронні адреси громадян надходять листи із прикріпленими файлами невизначеного характеру. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради України

08:56 Обстановка на Чорнобильської АЕС спокійна. Співробітники на своїх місцях станція працює в штатному режимі. Інформація щодо захоплення ЧАЕС не підтвердилася.

08:42 Близько 15 танків, "ГРАДи", КАМАЗи та інша техніка з військами пройшли, не зупиняючись через Недригайлів у бік Києва. Про це повідомляє кореспондент "Сегодня".

08:40 ВСУ відбили удар під Черніговом та відкинули ворога . Ворожа техніка була змушена відступити з Чернігова у напрямку Седнева та з Городні до Семенівки. Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів за особистими даними росіян.

07:35 Оперативна ситуація за ніч від Генштабу:

07:22 Нове звернення Зеленського до українців

07:17 Поліція закликає людей знищувати маячки, які російські найманці використовують для наведення ракет . Ось як вони виглядають:

07:00 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – Як надати долікарську допомогу пораненій або людині в непритомності

06:53 Російські військові обстріляли Старобільськ в Луганській області . Є загиблий.

"Горять два двоповерхівки, перебито газопровід, відбувається витік газу – написав голова Донецької ОДА.

06:49 Станом на 3 години ночі 25 лютого знищено сил ворога :

7 літаків;

6 вертольотів;

Понад 30 танків;

130 бойових броньованих машин;

Близько 800 осіб особового складу.

06:37 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на нічний ракетний обстріл Києва російськими військовими. Він заявив, що Україна переживала подібне у 1941 році і переможе зло, що нависло над державою.

06:20 Російські танки наступають на Київ через Чорнобильську зону . У Іванкова розпочався бій. Українські військові підірвали міст, щоби зупинити колону.

06:16 У Рівному прогримів потужний вибух . У поліції кажуть, що потрапили до злітної смуги комунального аеропорту. Міський голова Олександр Третьяк повідомив, що сильних ушкоджень та поранених немає.

06:00 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – як діяти під час обстрілу, інструкція СБУ

05:51 Російські війська завдали ракетного удару по Запорізькій області. О 4.25 російський агресор завдав ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад" у Запорізькій області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені .

05:38 25 лютого НАТО проведе терміновий саміт через настання Росії на Україну. Про це повідомляється на сайті Альянсу.

05:29 Над Києвом збили літальний апарат РФ . Жителі Києва почули два вибухи близько 4:20 ранку. Виявилося, що ППО збили об'єкти, які летіли на столицю. Уламки впали серед житлових будинків – спалахнула багатоповерхівка на вулиці Кошиця та приватний будинок на Садовій. Є постраждалі, жертв немає. Рятувальники впоралися із загорянням.

04:20 У Сумах бойовики вистрілили у житловий будинок . Снаряд потрапив до будинку на вулиці Герасима Кондратьєва, 154/2. Спалахнула пожежа на 12 поверсі.

03:50 Голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник військово-цивільної адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російська техніка із Сум попрямувала до Києва. .

02:56 Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення ставки Верховного головнокомандувача у зв'язку із нападом Росії на Україну.

02:34 Хакерське угруповання Anonymous оголосила Росії кібервійну .

01:57 У ЗСУ попередили мешканців Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей щодо стягування російської військової техніки.

01:52 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ – де читати перевірені новини про війну

01:48 Президент Володимир Зеленський відповів на пропозицію Москви про нейтральний статус України. Зеленський заявив, що треба говорити про припинення вторгнення.