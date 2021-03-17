Вторгнення вертольота до України: Росія відхрестилася від провокації

Держприкордонслужба України отримала відповідь від російської сторони щодо інциденту із вторгненням вертольоту РФ до українського повітряного простору.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Українські прикордонники зазначають, що зазвичай країна-агресор заперечує і не визнає будь-які порушення зі свого боку.
"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", – заявили в ДПСУ.
У той же час кореспонденту "Сьогодні" в прикордонному відомстві розповіли, що "ділянки кордону України з Росією перебувають під посиленою охороною".
А на запитання про те, чому не збили вертоліт-порушник, прикордонники відповіли: "Охорона повітряного простору – це компетенція ЗСУ".
Як повідомляли новини "Сьогодні", Головне управління розвідки Міноборони України повідомило тривожні дані – Росія привела бойовиків т.зв. "Л/ДНР" в повну боєготовність.
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