Вторгнення вертольота до України: Росія відхрестилася від провокації

Також прикордонники пояснили, чому не стали збивати росіян

Держприкордонслужба України отримала відповідь від російської сторони щодо інциденту із вторгненням вертольоту РФ до українського повітряного простору.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Українські прикордонники зазначають, що зазвичай країна-агресор заперечує і не визнає будь-які порушення зі свого боку.

"У своїй відповіді російські прикордонники намагаються стверджувати, що авіація застосовувалася вздовж їхнього кордону і факт порушення не визнають. При цьому, не надаючи жодних підтверджень, вони посилаються на показання незрозумілих "приладів об'єктивного контролю", – заявили в ДПСУ.

У той же час кореспонденту "Сьогодні" в прикордонному відомстві розповіли, що "ділянки кордону України з Росією перебувають під посиленою охороною".

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А на запитання про те, чому не збили вертоліт-порушник, прикордонники відповіли: "Охорона повітряного простору – це компетенція ЗСУ".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Головне управління розвідки Міноборони України повідомило тривожні дані – Росія привела бойовиків т.зв. "Л/ДНР" в повну боєготовність.

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