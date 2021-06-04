ВНЗ зосереджені на теорії, а студентам потрібна практика – керівник першої української кіношколи

Студенти ВНЗ починають працювати в реальних умовах після випуску, а потрібно починати практику з перших днів навчання

В Україні система вищої освіти часто не може повноцінно підготувати студентів до подальшої роботи. У державних ВНЗ зосереджуються на теорії через відсутність сучасної матеріальної бази. Водночас як неформальні навчальні заклади занурюють студентів у реальні практичні умови.

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Про це заявила керівник першої української кіношколи Ukrainian Film School Альона Тимошенко на форумі "Україна 30. Освіта і наука" .

"Ukrainian Film School зараз є конкурентом вищих навчальних закладів, тому що до нас приходять навчатися й отримати практику з інших вишів. Ми даємо можливість працювати в професії вже під час навчання. Для творчих професій, таких як акторська майстерність чи продюсування, не потрібно 5 років університету – достатньо 1-2 років практики", – сказала Тимошенко.

Щорічно Ukrainian Film School випускає 800 фахівців у галузі кіновиробництва.

Є такі спеціальності:

акторська майстерність;

режисура;

сценарна майстерність;

операторська майстерність;

продюсування.

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Студентам викладають понад 50 фахівців-практиків.

"Виші часто відірвані від того, що відбувається на ринку. Вони не знають, які є тренди, які є гранти, які є можливості для студентів. Натомість, наша мета – привести студента на знімальний майданчик з перших днів навчання, а не після отримання диплому", – зауважила Тимошенко.

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Серед випускників школи – виконавиця головної ролі у фільмі "Віддана" Олеся Романова, сценарист фільму про Валерія Лобановського Стас Верещук і багато інших студентів, які успішно стартували в професії ще під час навчання.

Студенти школи регулярно беруть участь у пітчингу (презентація кінопроекту для пошуку інвесторів) Держкіно і Українського культурного фонду, а також співпрацюють з Netflix.

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