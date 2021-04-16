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Чи введуть в Україні військовий стан через COVID-19? Відповів Разумков

16 квітня, 02:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Спікер Верховної Ради вважає, що якщо ситуація буде цього вимагати, парламент прийме відповідні заходи

Поки в Україні немає необхідності вводити воєнний стан через ситуацію з коронавірусом.

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Про це в ефірі 4 канали заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Умови введення воєнного стану чітко визначені – це схвалення (на засіданні Верховної Ради – Ред.) указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає", – сказав він.

Однак якщо ситуація того вимагатиме, парламент готовий вжити відповідних заходів.

За останньою статистикою, в Україні на коронавірус захворіли понад 1,94 млн осіб, побороли хворобу 1,49 млн українців. Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли 39 950 осіб.

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Тим часом в Україні ситуація з вакцинацією невтішна – 14 квітня вакцину отримали тільки 744 людини, а в Черкаській області не зробили і зовсім жодного щеплення. Вакцинація там призупинилася ще 10 квітня.

Як повідомлялося раніше, більшість українців підтримують введення жорсткого карантину, якщо коронавірус буде і далі поширюватися по країні.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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коронавірус пандемія Дмитрий Разумков
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