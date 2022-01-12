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"Ви всі помрете": в Україні шукають вибухівку у школах та метро (оновлюється)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 14:51
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Правоохоронці реагують на інформацію про замінування та евакуюють людей
В Україні з'являється все більше викликів про замінування
В Україні з'являється все більше викликів про замінування / Фото: Колаж: Сьогодні

Тільки за сьогодні, 12 січня, у різних містах України до поліції надійшло чимало заяв від анонімів щодо мінування. Наприклад, у Черкасах, Львові та Дніпрі повідомили про вибухівку у всіх школах міст, а у Києві з тієї ж причини закрили чотири станції метрополітену.

Сайт "Сьогодні" зібрав останні випадки "мінування" у країні за день.

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У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку

До поліції Черкас надійшло анонімне повідомлення про те, що школи міста заміновані.

"Всі школи в місті Черкаси заміновані. Я все життя всіх ненавидів. Сьогодні ви всі відчуєте мою ненависть. Вам усім кінець. Я підірву всі школи в Черкасах. Ви всі помрете", – написав автор.

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Наразі слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади.

Подію вже зареєстрували у Журналі єдиного обліку.

У Дніпрі теж "замінували" усі школи

У Дніпрі шукають вибухівку у всіх школах. Таке повідомлення електронною поштою отримала Нацполіція.

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У листі автор заявив: "Хочу вам повідомити, що всі школи в Дніпрі заміновані, я вб'ю вас та ваших рідних. Я втомився терпіти. Сьогодні протягом навчального дня відбудеться вибух".

Також він залишив назву свого телеграм-каналу. Проте, за інформацією ЗМІ, жодної евакуації у школах міста не відбувається.

У поліції поки що інцидент не коментують.

У львівських школах шукають вибухівку

До поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані усі школи Львова. Правоохоронці вже евакуювали всіх учнів та робітників навчальних закладів.

На місцях працюють:

  • слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції,
  • спеціалісти-вибухотехніки,
  • кінологи,
  • співробітники інших служб поліції міста,
  • патрульні поліцейські.

У Києві замінували метро

Сьогодні, 12 січня, у Києві замінували дві станції метро.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що про мінування в метрополітені стало відомо з повідомлення, яке надійшло до кол-центру СБУ.

"Перевірка переходу триває. На місці працюють кінологи та вибухотехніки", – повідомили в поліції Києва.

У метрополітені підтверджують, що надійшов анонімний дзвінок щодо мінування зазначених станцій. Про те, що станції "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого" тимчасово закриті попереджають пасажирів щодо гучного зв'язку в метро.

Пізніше стало відомо, що також замінували станції "Театральна", "Вокзальна" і пересадковий вузол. Їх закрили для входу та виходу пасажирів. На кол-центр СБУ надійшло анонімне повідомлення про мінування.

Поліцейські встановлюють особу мінера.

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