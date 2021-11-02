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СЬОГОДНІ Новини України

Обери професію мрії. В Україні відкрили школу кар'єрного консультанта

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
2 листопада, 16:50
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Українців навчатимуть проводити консультації щодо вибору підлітками кращої професії та готувати до співбесіди в компанії
В Україні з'явиться школа кар'єрного радника
В Україні з'явиться школа кар'єрного радника / Фото: Колаж: Сьогодні

У рамках Всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар’єри "Обери професію своєї мрії", який вже охопив учнів 7-11 класів всіх шкіл України та їх батьків, долучаються вчителі шкіл та закладів професійно-технічної освіти, шкільні психологи та всі бажаючі опанувати основи кар’єрного консультування.

"Професія Кар'єрний консультант (радник) – це нова, але вкрай затребувана спеціальність, яка є професією майбутнього. У США, Канаді та країнах ЄС кар’єрні радники користуються великим попитом, як серед підлітків, так і серед дорослих людей, адже у сучасному світі, у середньому, людина змінює свою професію декілька разів за життя", – пояснює виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.

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Що це за школа?

Школа кар'єрного консультанта –це офіційна програма підвищення кваліфікації, яку запроваджує Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" Міносвіти спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та компанією "HRyou" за підтримки Радника – уповноваженим Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук.

Модель навчання – змішана (blended learning) система, яка ефективно поєднує мультимедійні електронні курси у форматі SCORM з практичними тренінгами, які проведе відома українська кар’єрна радниця, яка консультує підлітків з різних країн світу – Ганна Різніченко.

Випускники програми отримають 1 кредит ЕКТС (30 навчальних годин), а також практичні знання та навички проведення консультацій щодо вибору підлітками кращої професії, підготовки до співбесіди в компанії.

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"На базі Школи Кар’єрного Консультанта ми створимо професійну мережу для подальшої комунікації між фахівцями та залучення все більшої кількості вчителів та психологів до профорієнтаційної роботи, як в навчальних закладах, так і за їх межами", – додав директор Інституту модернізації освіти Євген Баженков.

Розпочати навчання у Школі Кар'єрного Консультанта можна тут, пройшовши просту та швидку реєстрацію. Навчання – безкоштовне.

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