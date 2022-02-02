Вибило вікна у 74 квартирах! Ми дізналися нові подробиці потужного вибуху в Кропивницькому

За попередньою інформацією, у багатоповерхівці вибухнув газ

На пожежі загинула людина, ще троє постраждали. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кропивницькому унаслідок потужного вибуху в багатоповерхівці повибивало вікна в 74 квартирах. Під час пожежі з будинку евакуювали 27 людей.

Про це кореспонденту "Сьогодні" розповіли у пресслужбі ДСНС.

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"За попередньою інформацією, внаслідок вибуху газоповітряної суміші сталася пожежа саме в квартирі на другому поверсі на площі 60 квадратних метрів", – повідомили в ДСНС.

Було евакуйовано 27 людей. Внаслідок вибуху вибито вікна у 74 квартирах. Наразі невідомо, чи скільки квартир непридатні для проживання. Водночас, в ДСНС повідомили, що руйнувань несучих конструкцій немає.

Що відомо про постраждалих

На місці події було виявлено одну загиблу людину, чоловіка. І також є троє постраждалих. Один дорослий і двоє дітей 8 та 13 років. Всі постраждалі жили в квартирі, де трапився вибух.

Постраждалими дітьми виявилися двоє дівчат. Зараз вони в лікарні. Попередньо, їхньому життю нічого не загрожує.

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Що могло стати причиною

За словами сусідів, у будинку працювала бригада газовиків – в квартирі на 3 поверсі. Які роботи виконували – з'ясовують правоохоронці. Також люди кажуть, що від ранку відчували у під'їзді запах газу.

Подробиці пожежі

2 лютого о 15:59 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Попова. О 16:44 пожежу локалізували на площі 60 квадратних метрів, а о 17:03 – ліквідували.

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