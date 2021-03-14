"Вибору немає": Ляшко радить українцям не чекати вакцини Pfizer

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко радить українцям не чекати вакцинації від коронавіруса якоюсь конкретною вакциною, наприклад Pfizer, оскільки права вибору в цій ситуації у них немає.

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Про це він заявив у інтерв'ю виданню "Новий час".

"Чекати нічого не потрібно, оскільки права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт, і саме управлінці разом з експертами вирішують, як цей продукт використати найбільш ефективно", – стверджує Ляшко.

Щодо конкретно вакцини американської компанії Pfizer, уточнив санлікар, то у неї температура зберігання -70 градусів за Цельсієм, і після того як препарат виходить за межі цієї температури, він повинен бути використаний протягом п'яти днів.

"Найбільш оперативне використання – це або робота з мобільними бригадами, або центри вакцинації для організованих колективів", – уточнив він.

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За словами Ляшка, основні препарати, якими збираються вакцинувати українців – виробництва AstraZeneca, Novavax і Sinovac.

"Ми розуміємо, що у нас буде певна кількість вакцини Pfizer, а головне постачання – це вакцини з температурою зберігання від +2 до +8 градусів за Цельсієм (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), тому ми вибираємо платформу у вигляді пунктів щеплення, робимо все під таку температуру зберігання, є навчені медичні працівники. Вони якраз з такою температурою зберігання вакцин для рутинних щеплень працюють", – пояснив він.

Нагадаємо, станом на 13 березня в Україні вакцинували проти коронавірусу47 541 людину.

Ми також писали, що країни Євросоюзу масово зупиняють використання препарату від коронавірусу компанії AstraZeneca. Відмовилися від вакцинації вже в Данії, Норвегії, Італії, Ісландії, Болгарії, Румунії і Таїланді.

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