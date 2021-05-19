Українка, яка викинула паспорт, потрапила у "Миротворець": що про неї пишуть

Людмилу Чмульову, яка з дітьми викинула паспорт України і зняла це на відео, внесли в базу "Миротворець".
Інформацію про неї вже опублікували на сайті.
Серед причин, через які жінка туди потрапила, вказали:
- Демонстративне публічне знущання над громадянством України.
- Залучення малолітніх дітей в антиукраїнську акцію.
- Учасник актів гуманітарної агресії проти України.
За даними миротворця, чоловік Людмили – Віталій Чмульов, уродженець Горлівки. На сайті прикріпили скріншоти зі сторінки Віталія, де нібито їх маленький син позує на танку з прапором так званої Новоросії.
Нагадаємо, після поширення відео в ЗМІ жінка заявила, що запис змонтований, і пригрозила судом виданню, яке першим її опублікувало.
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