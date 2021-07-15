Видають геолокації та знайомі – як грабіжники дізнаються, що ви несете велику суму грошей

Нерідко злочинці викрадають мільйони гривень у звичайних перехожих. Як цього уникнути, коли йдете за великою покупкою

Грабіжники вираховують людей з великими грошима на вулиці

Троє розбійників замовили у чоловіка будівельні матеріали з доставкою. Коли той приїхав – погрожували пістолетом, забрали автомобіль, 800 тисяч гривень і втекли. Упіймали зловмисників поліцейські за дві години, утім гроші та зброю шукають і досі.

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Такі випадки не поодинокі. Як не потрапити на приціл грабіжників, коли маєте велику суму грошей при собі, з'ясовували новини "Сьогодні".

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Жертву грабіжники знайшли в Інтернеті, під виглядом покупців замовили будівельну сітку з доставкою. Коли чоловік із водієм приїхав, погрожуючи пістолетом, викрали машину та усі гроші.

"Вони мовчать, але докази, зібрані слідчою групою на місці пригоди, в ході огляду автомобілів, допиту свідків, проведені спеціальні експертизи, які доказують їхню вину. Вони залишили автомобіль та втікали в пішому порядку по лісовій місцевості, де мали час позбутися цих речових доказів", – коментує начальник управління нацполіції у Рівненській області Олексій Кашиманський.

Мати при собі великі суми готівкою навіть удень небезпечно. У Львові чоловіка обікрали дорогою додому. Двоє вуличних злодіїв вдарили його по голові і забрали понад мільйон гривень.

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Схожа ситуація і в столиці. Тут троє невідомих з кулаками накинулися на чоловіка і поцупили у нього сумку з п’ятьма мільйонами гривень. Цю суму потерпілий хотів витратити на придбання квартири. Зловмисники заздалегідь готувалися до злочину, знали про жертву усе: якою дорогою буде йти і де краще обікрасти.

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Грабіжники ближче, ніж нам здавалося. Соціальні мережі, наше коло спілкування – моніторять усе. І ми у цьому їм неабияк допомагаємо. Зазначаємо геолокації, ділимося сокровенним, а ще розповідаємо те, що треба тримати у таємниці. Тож грабіжники знають, де ми, що веземо у сумці і головне – скільки маємо грошей у гаманці. І від спроби пограбування можуть не врятувати навіть і люди поряд.

Гроші люблять тишу – і це не лише прислів’я. Що менше людей буде знати, скільки маєте з собою готівкою і куди з нею їдете, то буде безпечніше.

"Застосувати максимальний режим тиші щодо комунікації, максимально обмежити коло людей, яким відома інформація про ваше пересування. І після цього з виглядом спокійного дядька з Коломиї їхати і не труситися над грошима. Якщо везете трохи більше грошей і маєте пересторогу, звісно, по-можливості скористуватися послугами охоронних сервісів", – радить ексзаступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв.

Значно безпечніше, кажуть експерти, не перевозити самостійно великі суми, а скористатися банківськими рахунками. Утім і в цьому випадку треба бути вкрай обережним, і остерігатися шахраїв в інтернеті.

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Нагадаємо, у Мережі опублікували карту Києва, на якій відзначені місця грабежів. Там можна знайти найбільш небезпечні місця столиці.