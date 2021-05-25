Витребеньки від шеф-кухаря: Олена Зеленська зняла пробу нового шкільного меню, де 160 страв

Олена Зеленська на дегустації шкільного харчування. Фото facebook / olenazelenska.official / Фото: Facebook/Олена Зеленська

На чотири тижні – 160 страв. Таким віднині буде шкільне меню по всій Україні. Його презентували перша леді Олена Зеленська, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та міністр освіти Сергій Шкарлет.

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Як це відбувалося, в новинах "Сьогодні" розповідає Олена Бондаренко.

Список страв складав відомий шеф-кухар, ідеолог проекту зі зміни культури харчування CultFood Євген Клопотенко. У новому шкільному меню врахували не лише калорійність, а й фактор сезонності та походження продуктів. А першими страви дегустували Олена Зеленська та учні однієї зі столичних шкіл.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, МОЗ розробив санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, який передбачає заборону продажу в школах шкідливої їжі (чипсів, сухариків, попкорну, ковбас, копченої та солоної риби, сосисок і солодощів) і перехід на здорове харчування.

Також ми писали, що з вересня-2019 у школах Києва розширили межі пілотного проєкту з мультипрофільного харчування, коли учні шкіл Печерського району мали можливість вибрати два-три меню, що їм їсти.