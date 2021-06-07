Виїхав, щоб врятувати родичів: ексклюзивний коментар Гудкова, що втік з РФ

Тітку опозиціонера фактично взяли в заручниці, у неділю він вивіз брата, а в Росії у нього ще залишаються дружина і мальнька дитина

Російський опозиційний політик і ексдепутат Держдуми Дмитро Гудков, який втік з Росії в Україну, в першому коментарі в Києві заявив, що з країни його не відпустили, а витиснули, а його тітку взяли в заручники і погрожували іншим родичам.

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Про це він повідомив у ефірі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24".

"Мене не відпустили. Мене витиснули. Напевно, я б залишився, але вони взяли в заручниці мою тітку, 60-річну жінку, яка постраждала разом зі мною", – зазначив політик.

За його словами, його родичку тримали в СІЗО дві доби з жінкою, яка скоїла вбивство.

"Якщо я як політик готовий до різного роду ризиків, вона (тітка. – Ред.) ні, звичайно", – зазначив політик.

Гудков додав, що на нього намагалися щось знайти, але не змогли, оскільки він "займався або журналістикою, або політикою, ніяким бізнесом не займався".

Батьків він вивіз із країни ще в 2019 році, а місяць тому у нього була зустріч з високопоставленою людиною, вона сказала, що "будуть рити на родичів".

"Нам надійшли погрози, що будуть працювати по моєму братові, якого я сьогодні теж вивіз. Залишилися дружина і маленька дитина, але я не думаю, що вони вже опустяться до такого, щоб ними займатися", – сподівається Гудков.

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За його словами, поки він виїхав тимчасово, щоб мінімізувати ризики для своїх родичів.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо про затримання в Росії ексдепутата Держдуми Дмитра Гудкова, у нього на дачі під Коломною пройшли обшуки. Адвокат Гудкова повідомив, що йому присвоєно статус підозрюваного і його затримують до суду. Також була затримана і отримала статус підозрюваної тітка політика Ірина Єрмілова.

Через два дні політика неочікувано відпустили, а в неділю, 6 червня, він прибув в Україну і має намір поки тут залишитися.