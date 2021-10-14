Виїхав на зустрічну: водій вантажівки спровокував масове ДТП у Тернопільській області

Вантажівка зіштовхнулась із легковим автомобілем та мікроавтобусом, останній від удару перекинувся

У Терпнопольской області в ДТП потрапили три авто. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Тернопільській області сталася масова ДТП. Три автомобілі не розминулися на Чортківщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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Аварія сталася в селі Ягільниця. Слідчі з'ясували, що водій вантажівки Volvo з причіпом не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і вже там зіткнувся з Mercedes-Benz Vito та Mercedes-Benz B 180. В результаті удару, мікроавтобус перекинувся.

Що відомо про постраждалих?

До лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями у відділення інтенсивної терапії бригада швидкої доправила водійку з Mercedes-Benz Vito, 1994 року народження.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на транспортний засіб, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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