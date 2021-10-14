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Виїхав на зустрічну: водій вантажівки спровокував масове ДТП у Тернопільській області

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
14 жовтня, 11:47
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Вантажівка зіштовхнулась із легковим автомобілем та мікроавтобусом, останній від удару перекинувся
У Терпнопольской області в ДТП потрапили три авто.
У Терпнопольской області в ДТП потрапили три авто. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Тернопільській області сталася масова ДТП. Три автомобілі не розминулися на Чортківщині.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.

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Аварія сталася в селі Ягільниця. Слідчі з'ясували, що водій вантажівки Volvo з причіпом не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і вже там зіткнувся з Mercedes-Benz Vito та Mercedes-Benz B 180. В результаті удару, мікроавтобус перекинувся.

Що відомо про постраждалих?

До лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями у відділення інтенсивної терапії бригада швидкої доправила водійку з Mercedes-Benz Vito, 1994 року народження.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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