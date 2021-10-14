Виїхав на зустрічну: водій вантажівки спровокував масове ДТП у Тернопільській області

В Тернопільській області сталася масова ДТП. Три автомобілі не розминулися на Чортківщині.
Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільської області.
Аварія сталася в селі Ягільниця. Слідчі з'ясували, що водій вантажівки Volvo з причіпом не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху і вже там зіткнувся з Mercedes-Benz Vito та Mercedes-Benz B 180. В результаті удару, мікроавтобус перекинувся.
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Що відомо про постраждалих?
До лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями у відділення інтенсивної терапії бригада швидкої доправила водійку з Mercedes-Benz Vito, 1994 року народження.
У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 ККУ.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Крім того, названо основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на транспортний засіб, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.
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