"Виглядає, як кампанія з шельмування": Ткаченко прокоментував закиди на адресу ведучих телемарафону

Міністр Олександр Ткаченко прокоментував ситуацію із ведучими Національного телемарафону

Телеведучих з Україна 24 не усунуть від Національного телемарафону / Фото: Facebook / Олександр Ткаченко, Колаж: Сьогодні

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав заклики відсторонити частину телеведучих від роботи в ефірі "Єдиних новин" кампанією з шельмування журналістів.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на слова міністра.

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"Стосовно взагалі цієї ситуації. Ну, дивіться: ця ініціатива виникла на третій місяць війни. Перший місяць, коли нам потрібно було "тримати стрій", всі прекрасно розуміли, що важливо, аби ми представляли в телемарафоні якусь єдину позицію. Тому, для того, щоб це було цивілізано – є Комісія з журналістської етики, є інші інституції, які би могли професійно розібрати кожен кейс і висловити свою позицію. А так це, на мій погляд, виглядає, як кампанія з шельмування", – заявив міністр.

За словами Ткаченка, керівництво міністерства проводило обговорення з особами, відповідальними за телеефір "Єдиних новин" стосовно роботи ведучих. Ведучі публічно оголосили про свою відданість незалежності Україні та засудили російську військову агресію.

Нагадаємо, 12 травня ряд активістів звернулися до президента Володимира Зеленського та міністра Ткаченка із закликом відсторонити від ефіру всеукраїнського телемарафону ведучих, які в своїй професійній кар’єрі раніше працювали на телеканалах з орбіти Медведчука.

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Зокрема, мова йгла про Василя Голованова, Наташу Влащенко, Тиграна Мартиросяна, Володимира Полуєва, Анну Степанець.

Всі вищезазначені журналісти неоднократно публічно засудили російську військову агресію і підтвердили свою відданість Україні.

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