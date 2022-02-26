Вимкніть російські новинні канали: провідні українські медіагрупи звернулися до міжнародних провайдерів

Українські телеканали надають вичерпну інформацію та готові надавати свій ТБ-сигнал провайдерам з усього світу

Акції на підтримку України у світі. Фото Reuters

Провідні українські медіагрупи – "Медіа Група Україна", 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group – звернулися до міжнародних телевізійних провайдерів з проханням вимкнути мовлення для російських новинних каналів.

"Критично важливо, аби люди в усьому світі мали доступ до достовірної та правдивої інформації щодо російської агресії в Україні та перебігу воєнних дій. Ми розуміємо, наскільки потужною є російська пропагандистська машина та яких зусиль доводиться докладати агресору, аби поширювати фейки та цинічно дурити людей. Ми протидіємо цьому", – йдеться у відкритому листі до провайдерів.

З 26 лютого канали усіх медіагруп України мовлять у форматі єдиного інформаційного ефіру "Єдині новини". Для безперебійної подачі інформації медіагрупи мовлять почергово. До спільного ефіру долучаються представники ЗСУ, РНБО, ОП та інших структур, від яких залежить перебіг подій.

Телеканали об’єктивно та оперативно надають вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24 на 7 та готові надавати свій ТБ-сигнал провайдерам з усього світу для забезпечення мовлення та висвітлення правдивих подій.

Технічні параметри для мовлення: Технічні параметри для мовлення: супутник Astra 4A, частота 12130, швидкість потоку 27500, поляризація вертикальна, FEC ¾.