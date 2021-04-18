Вилікувати практично нереально: чому лікарі не радять антибіотики при COVID

Лікарі стверджують, що людям потрібно боятися не вакцини від коронавірусу, а наслідків зловживання антибіотиками, продажі яких за рік пандемії зросли втричі.

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До чого призводить неконтрольоване вживання антибіотиків, новинам "Сьогодні" розповів лікар, який рятує хворих на COVID-19 у реанімації.

Останнім часом українці як ніколи скуповують у аптеках антибіотики, що провізори пояснюють надмірною довірою людей до порад тих, хто перехворів, а не тих – хто лікує.

"Как для перестраховки я пропила антибиотик и мне действительно стало легче", – розповідає жителька Києва Ганна Маслун.

Хоча антибіотику їй сімейний лікар не прописував – порадив більше пити і сидіти вдома. І тесту на коронавірус пані Ганна не робила, та щойно стало зле – побігла в аптеку за пігулками, які порадила подруга.

"Я позвонила своей подруге, которая переболела на ковид, она говорила, что при лечение она принимала прописанные там медикаменты, плюс она пила витамин D с антибиотиками", – розповідає жінка.

Антибіотики не запобігають COVID-19

Те що Ганні після антибіотиків полегшало, терапевти називають оманливим відчуттям. Шкоду, якої жінка собі завдала, виявить серйозна хвороба.

"Ні, він не попередить, навпаки буде більш тяжкий перебіг. Призначати самому собі антибіотики категорично не можна. Бо це шкодить", – попереджає лікарка-терапевт вищої категорії Мар'яна Селюк.

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Попит на антибіотики за останній пандемічний рік зріс утричі, кажуть в асоціації виробників ліків. І найчастіше купляють препарат саме без рецепту лікаря.

Водночас лікарі застерігають, що самостійно виписувати антибіотики – те ж саме, що намагатися запалити сірник під час дощу: витрачаєте багато часу та енергії, втім – усе марно. Так само і з самолікуванням – результату немає, витратите багато коштів і до того ж, підірвете своє здоров’я.

До чого призводить зловживання

Лікар-анестезіолог Андрій Висоцький щодня рятує тяжкохворих на COVID-19. Помітив, що у більшості його пацієнтів вже є імунітет до антибіотиків. І саме через надмірне захоплення цими препаратами. І вилікувати таких майже нереально.

"Реанімація – це вершина піраміди, яка збирає всі проблеми. Антибіотикової резенстентності в реанімаціях дуже велика кількість. І це дійсно становить велику проблему для нас, тому що ми не маємо чим лікувати або ми змушені застосовувати антибіотики резерву", – каже реаніматолог.

А ще від зловживання антибіотиками неабияк страждають печінка, серце та шлунок.

Коли вживати антибіотики

Антибіотики п’ють лише після аналізу крові, якщо він підтвердить бактеріальну інфекцію, і під наглядом лікаря. На віруси вони не діють, і вилікувати ними COVID-19 просто не можливо. Так само, як грип, кір чи вітряну віспу.

"На вірус, а це ми зараз говоримо про COVID-19, категорично не можна давати ніяких антибіотиків через те, що може приєднатися в деяких випадках бактеріальний збудник. Але якщо ми на випередження будемо давати антибіотик, ми погіршимо стан пацієнта. І тоді лише реанімація", – каже Мар'яна Селюк.

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Нагадаємо, в грудні про шкоду безконтрольного приймання антибіотиків попереджав і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Ми також повідомляли, що в Києві, Дніпрі та Харкові зберігається критична ситуація з коронавірусом.

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