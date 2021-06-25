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Виносити на референдум питання статусу Донбасу незаконно – Разумков

25 червня 2021 11:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Спікер Верховної ради зазначив, що такий референдум обійшовся б бюджету України мінімум у 2 млрд гривень

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не можна виносити на всеукраїнський референдум питання відділення окупованого Донбасу, так як це незаконно. На його думку, можна голосувати за заморожування ситуації, але це не кращий вихід.

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Про це він сказав під час пресконференції.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу окуповану територію можуть відгородити "стіною", але це питання буде виноситися на референдум.

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"Там йшлося про відмежування, тому що згідно з прийнятим законом зміни територіальної цілісності або питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Ми просто фізично їх винести не зможемо. Історія про відокремлення – не працююча, я думаю, що український народ точно не підтримає будь-які питання, пов'язані з тим, що ми втратимо Крим або частину українського Донбасу", – прокоментував заяву президента Разумков.

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За його словами, президент говорив про можливість того, щоб на якийсь проміжок часу процес по Донбасу буде заморожений.

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"Але я впевнений, якщо ми заморозимо цей процес, повернути буде ще важче", – додав Разумков.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть з'явитися місцеві референдуми.

Читайте також в нашому блозі політолога, директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика про те, чим так важливий референдум.

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