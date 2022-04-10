Вимушена міграція. Скільки людей залишилось в Україні після повномасштабного вторгнення Росії

Станом на початок 2022 року, за підрахунком експерта, в Україні постійно проживали понад 39 мільйонів людей

Вимушені переселенці із України. Фото Reuters

Вже півтора місяці Україна бореться з повномасштабною агресією Росії, а мільйони людей вимушені покидати свої домівки. Українська влада веде підрахунок, скільки людей виїхало з власного дому та з країни.

Своєю чергою, економіст та соціальний філософ Олексій Білязе підрахував, скільки людей, імовірно, залишаються на території України, передає "Сьогодні".

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Далі наводимо дані та розрахунки експерта.

Як змінилась кількість населення після початку агресії РФ

На 01.01.2014 офіційна статистика оцінювала кількість громадян Україні в 45,3 млн осіб, з яких біля 500 тис. більшу частину року перебували закордоном.

Анексія Криму зменшила кількість громадян на контрольованій території на 2 млн, і ще біля 3,6 млн громадян попали в зону окупації РФ.

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Офіційно, до контрольованої території з цих 5,6 млн переїхало 1,5 млн осіб, здебільшого (до 40%) – до контрольованої частини тієї ж області. Ще до 500 тис. осіб за різними оцінками переїхали, але не отримали статус переселенця. Відтак, до України повернулося до 30% втраченого населення.

Ще до 100 тис. осіб емігрувало, в багатьох випадках – без оформлення міграції чинним образом.

Отже, на 01.01.2015 в Україні лишилося біля 41,2 млн осіб.

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Скільки українців залишились в межах країни на початок 2022 року

Після отримання безвізового режиму в 2017 р. та політики сприяння приїзду громадян України урядами Польщі, Чехії та Словаччини кількість населення, що суттєву частину року перебуває закордоном, зросла з 500 тис. до 2,5 млн.

Середній коефіцієнт природнього руху населення (плюс народжені, мінус померлі) в 2015-2021 рр. становить 0,7%. З урахуванням природнього руху населення, на 01.01.2022 в Україні лишилося біля 39,3 млн громадян, з яких до 2,5 млн осіб суттєву частину року проводили поза межами країни.

Скільки людей залишилось після повномасштабного вторгнення РФ

В перший тиждень війни 2022 р. відбулася масова хвиля внутрішньо міграції. На другий тиждень розпочалася організована евакуація потягами УЗ. Наразі відомо, що на 01.04.2022 р. Україну покинули біля 4,3 млн осіб, 95% яких – це жінки, діти та літні люди. Чоловіки могли поїхати з країни лише в перші дні війни, тому їх виїзд не був масовим. Кількість багатодітних батьків, чоловіків з суттєвими вадами здоров’я та чоловіків, що покинули країну заздалегідь або з порушенням закону – декілька десятків тисяч, не більше.

Стрімкий наступ на півдні, півночі та біля Києва сповільнив міграцію в плані можливості її організації, однак суттєво прискорив в плані емоцій та відчуття небезпеки.

Що важливо враховувати

В 2014 з 6 млн населення АРК та окупованої частини Донецької та Луганської області навіть за умови релокації підприємств поїхало лише 1,5 млн осіб. офіційно та ще до 500 тис. без реєстрації. Звісно, є похибка: а) хтось поїхав та не отримав статус переселенця; б) хтось поїхав та отримав нову прописку. Але це не дуже велика кількість заможних сімей, якім була непотрібна допомога від держави. Отже, в 2014 році переїхали біля 25% населення окупованої території.

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