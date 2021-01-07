Виплати по 8 тисяч гривень отримали майже 500 000 українців

Матеріальну допомогу в розмірі 8000 гривень отримали півмільйона українців. Загалом перерахували 3,64 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба президента України з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Завершать виплати найближчими днями, підкреслив він.
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Прем'єр розповів про інші програми компенсації втрат бізнесу в умовах урядового карантину.
"Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного працівника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч громадян", – заявив прем'єр-міністр.
Нагадаємо, Кабмін доручив голові Міністерства енергетики Юрію Вітренку та Антимонопольному комітету перевірити тарифи на газ для населення.
Крім того, Україна матиме достатньо ресурсів для закупівлі вакцин проти COVID-19.
Раніше Шмигаль прокоментував підвищення витрат на Кабмін:
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