Випльовуємо радянське минуле: Чечоткін на продажі спиртного показав, чи відзначають українці 23 лютого

Алкоголь скуповували до 14 лютого і потім настав різкий спад, каже відомий бізнесмен

Поки в Росії шумно відзначають "день чоловіків", який з Дня Радянської армії та Військово-морського флоту перетворився на т.зв. день захисника вітчизни, в Україні 23 лютого сприймають лише як один із днів календаря.

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Про це український підприємець, співзасновник і співвласник інтернет-магазину і маркетплейсу Rozetka.ua Владислав Чечоткін пише на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, можна що завгодно розповідати про велике бажання українців святкувати радянське 23 лютого, але продажі не брешуть ніколи, вони краще за будь-яку соціологію показують реальний стан справ.

Він додав, що останні кілька років продажі алкоголю ніяк не реагують на 23 лютого. Цього року і торік було саме так – алкоголь скуповували до 14 лютого і потім наставав різкий спад.

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"Шанувальникам Радянського Союзу і фанатам ковбаси по 2 карбованці потрібно визнати, що 23 лютого йде з українського порядку денного і що українське суспільство дуже швидко випльовує залишки свого радянського минулого і так само воно дуже швидко позбувається традицій і свят минулого, які тягнуть нас назад", – резюмував Чечоткін.

Бізнесмен показав графік купівлі спиртного, починаючи з 1 січня, з якого випливає, що піки замовлення алкоголю припали на Різдво, Старий Новий рік, період серйозного похолодання, а з початку поточного тижня – впали до мінімуму.

Нагадаємо, вже п'ять років як "днем чоловіків" в Україні стало 14 жовтня, коли відзначають День захисника України, Свято Покрова Пресвятої Богородиці і День українського козацтва.

Згодом День захисника України перестав бути виключно чоловічим святом, адже в лавах ЗСУ служать близько 55 тисяч жінок.

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Окрім того, 14 жовтня українські націоналісти вважають днем заснування Української повстанської армії (УПА).

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