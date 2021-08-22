Випускникам академії СБУ вручили медаль з карбуванням "Іван Баканов" (фото)

Пам'ятна медаль перший раз викарбувана з ім'ям діючого глави Служби безпеки України

На честь глави СБУ викарбували пам'ятну медаль. Фото: колаж "Сьогодні"

Вперше в історії випускникам Академії Служби безпеки України вручили пам'ятні медалі з ім'ям діючого глави СБУ Івана Баканова.

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Про це повідомляє ZN.UA.

Пам'ятна медаль не є відомчою відзнакою, оскільки не входить в число чотирьох регламентованих нагород СБУ.

Медаль Баканова. Фото: ZN.UA

За інформацією ЗМІ, вона не могла бути виготовлена за гроші з держбюджету.

Хто такий Баканов

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Іван Баканов – український державний діяч. Глава Служби безпеки України з 29 серпня 2019. Входить до складу РНБО з 28 травня 2019 року.

Народився в місті Кривий Ріг. Друг дитинства Володимира Зеленського, з яким разом навчався, а згодом разом працював над різними проектами, в тому числі "Студії Квартал-95".

Закінчив Київський національний економічний університет ім. Гетьмана (1997) і Академію праці, соціальних відносин і туризму (2006) (спеціальність – "Суд, адвокатура і прокуратура"). З 25 січня 2013 року Баканов був керівником ТОВ "Квартал 95", а з 27 грудня 2013 – керівником ТОВ "Студія Квартал-95".

З 2 грудня 2017 по 27 травня 2019 року Баканов був головою створеної прихильниками Зеленського партії "Слуга народу". Під час передвиборної кампанії керував штабом Зеленського.

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