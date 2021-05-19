Випускний в COVID – якими будуть шкільні бали в умовах карантину

Випускних як до пандемії в цьому році не буде. Майже у всіх областях діють обмеження жовтої зони, і їх доведеться дотримуватися

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Хоча епідситуація в країні стабілізувалася, випускні залишаються під обмеженнями жовтої зони. Як карантинні заходи вплинуть на випускні в цьому році і як планують провести випускників школи, дізнавався "Сегодня".

Що дозволяють в жовтих зонах і як це вплине на випускні?

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Обмеження жовтої обмежують випускні, але не забороняють. А "жовті" майже всі області в Україні. Тільки Донецька – помаранчева.

Це означає, що в більшості областей в школах можна проводити заходи, якщо на кожну людину буде 4 кв. м площі. Або наповненість залів – більше 50%. Зрозуміло, в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то у залах можуть знаходиться до 20 людей і тільки до 24:00. Це все обмеження, які впливають на проведення випускних.

Що кажуть про випускні в Міносвіти

Випускні не забороняє цього року, але потрапляють під обмеження карантинних зон. Навчальні заклади самостійно приймають рішення про проведення і формат проведення таких заходів, розповів "Сегодня" Юрій Кононенко, начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

"Рішення повинні прийматися з урахуванням епідситуації в регіоні і обмежень, які накладають державна або регіональна комісія з ТЕБ та НС. Нині епідеміологічна ситуація поліпшується, але є певні обмеження, які властиві тій чи іншій зоні. З урахуванням цих обмежень випускні можуть проводитися", – прокоментував Кононенко.

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Останній дзвоник / Фото: Depositphotos

Як випускні пройдуть у Києві

Київська міська державна адміністрація з цього приводу додаткових заборон не вводила. Однак КМДА рекомендує видати документи випускникам до певних термінів.

"Оскільки державою гарантовано навчальним закладам автономію, в тому числі в організаційних питаннях, навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника з урахуванням епідемічної ситуації в Києві з обов'язковим дотриманням протиепідемічних заходів", – розказала Олена Батечко, заступник директора департаменту освіти і науки КМДА.

Але видати свідоцтва випускникам 9-х класів повинні до 10 червня, 11-х класів – до 30 червня.

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Наприклад, в школі № 5 Печерського району Києва хочуть провести останній дзвінок для 11-х класів уже 21 травня.

"Ми влаштовуємо загальношкільних коло і проводжаємо учнів 11-х класів здаватимуть ЗНО. У цьому колі будуть буде багато цікавих речей для 11-класників. Чому 21 мая? Це останній день, коли всіх можна зібрати перед ЗНО та зробити все нормально. Ми давно відмовилися від стандартних днів. Щороку ми запитуємо у дітей, як вони бачать це свято. Тобто, вечорів ми не проводимо", – розповіла Світлана Олексюк, директор школи № 5 Печерського району Києва.

Хоча є і школи, де збираються бучно з ресторанами і всіма випускними атрибутами.

"У нас збирають 7000 грн на ресторан, 2000 грн – на подарунки не зрозуміло навіщо (кульки, квіточки, подарунки всім вчителям), 2000 грн – на випускний альбом", – поділилася Ольга Александрова, мама 11-класника.

Як планують провести випускні в інших містах

Долинська Ірина, Бровари, Київська область:

"11-й клас, немає випускного, немає альбому... питання не піднімалося, може ще хтось запропонує, але поки всі мовчать, нікому воно не треба, мабуть. Від школи буде урочисте вручення атестатів після 15 червня, все".

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/ Фото: Суспільне

Євгенія Захарченко, Кропивницький:

"9-й клас. Ні на що не здаємо. Дітям 15 червня вручать свідоцтва, проведуть останній символічний урок, а далі кожен у своїй компанії піде святкувати. Моя старша збирається зі своїми дівчатками-однокласницями і без батьків".

Анастасія Нікітенко, Мелітополь, Запорізька область:

"У нас випускний планується, але не всі будуть. Більшість дітей, мій в тому числі, відмовилися. Мало того, деякі і на останній дзвоник не збираються приходити. У нас, в більшій мірі, батьки баламутять з цим випускним – їм хочеться, а дітям все одно".

Анна Салатаева, Сватове, Луганська область :

"У нас буде останній дзвоник для випускників 11 класів, урочисте вручення свідоцтв та кафе за бажанням з фотографом, діджеєм і фотозоні".

Раніше "Сегодня" писав, що в Україні по-новому будуть зараховувати першокласників в школи: що змінилося. У зв'язку з поширенням короновіруса буде продовжена практика, яка застосовувалася в минулому навчальному році.