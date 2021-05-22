Випускний на карантині: скільки коштує попрощатися зі школою

Випускники 2020 року. Фото з соцмереж / Фото: Facebook

До 15 червня в Україні триватиме основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання, а через два тижні після нього почнеться масове святкування випускних у школах. Цього року школи закінчують 300 тисяч учнів. Скільки ж коштуватиме цьогорічний випускний?

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Про це у новинах "Сьогодні" розповідає Дарина Трунова.

У школі Софії Скиданчук урочистостей не буде. Вручать у класах атестати і на тому – все. З випускним також ще не визначилися.

"Хочеться відсвяткувати якийсь випускний не так, як у всіх. Нестандартний. Щоб більше запам’ятався. І більше користі приніс", – каже Софія.

А у спеціалізованій школі №210 Оболонського району Києва організують справжнє свято. Але з дотриманням карантинних вимог. А ще – вперше транслюватимуть церемонію наживо – для родичів учнів.

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Директор Дмитро Ламза розповідає:

"Ми плануємо зробити на ганку школи з дотриманням дистанції, розсадити всіх випускниів на півтора метри, з дотриманням масочного режиму. Хочемо зробити маски іменні, щоб не стрічка була, а напис "Випускник – 2021"".

Обмеження врахували і у ресторанах, де випускники вже замовляють банкети. Головні: може бути не більше пів сотні людей, персонал – у масках, час роботи – до опівночі.

За словами адміністраторки ресторану Валерії Лінько, цього року замовлено кілька випускних вечорів. Загальний чек – 1000 грн з людини. Напої можна принести з собою.

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Рахуємо, скільки обійдеться випускний у столичному ресторані: за двох батьків та дитину тільки за їжу – 3 тисячі гривень. Якщо додати послуги діджея, ведучого, фотографа та обов’язково сукню або смокінг, це ще стільки ж.

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Ціни не дуже різняться в усіх великих містах. За підрахунками редакції "Сьогодні", близько 6 тисяч – відгуляти випускний коштує також у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях та Черкасах. Набагато дешевше – у Запоріжжі, Сумах, Рівному та у невеликих містах. Там за святкове застілля правлять від 200 гривень на людину.

Цьогорічний банкет на випускний навіть дорожчий, аніж дводенний тур якимось із містечок України! Наприклад, за 2000 гривень можна вирушити у подорож до Львова, Карпат, Одеси, Чернігова або ж у гастрономічні тури на один день.

Директорка туристичної компанії Олена Бойко розповідає: за 2000 гривен можна поїхати в екскурсійний тур на один день на осетрову ферму с дегустацією. Також можна замовити автобус, щоб подивитися Львів та його околиці.

Ще одна популярна цього року альтернатива ресторанним святкуванням – пікнік в альтанці. Утім, якщо регіон потрапить до червоної зони – випускний: як у ресторані, так і на відкритому повітрі – найімовірніше перенесуть. Або взагалі скасують.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, якими будуть шкільні бали в умовах карантину.

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