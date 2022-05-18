"Вирізала б на спинах зірки". Як виглядають окупант та його дружина, яка хотіла катувати українських дітей

Жінка скаржилася, що українські діти, які опинились у Росії, не захотіли робити малюнки до 9 травня

Розкрито особи окупанта та його дружини, яка хотіла вирізати на спинах українських дітей зірки. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналісти встановили особи російського окупанта та його дружини, яка по телефону заявила, що особисто б катувала українських дітей. Жінка розповідала, що вирізала б зірки на спинах наших дітей. Як виявилося, жінку звати Юлія Копитова, її чоловік – Володимир Копитов.

Про це повідомляють "Схеми".

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Що говорила росіянка?

29 квітня російський окупант розмовляв зі своєю дружиною. Під час телефонної розмови жінка скаржилася, що українські діти, які опинились у Росії, не захотіли робити малюнки до 9 травня, бо це не їхнє свято.

"Я б їм наркотики вколола, якби працювала, дивилася б їм у вічі і сказала б: "Здихайте, мучтеся". Я б їм пі*ьки різала, зірки на спинах вирізала, і взагалі по вуху б щодня відрізала, по пальцю, щоб їм боляче так було... Я прям ненавиджу цих українців, Вов, тепер взагалі ненавиджу. Я б навіть дітей цих розстріляла б", – говорила росіянка.

Журналісти ідентифікували особи росіян

Як повідомляють журналісти з посиланням на дані СБУ, жінка на запису — росіянка Юлія Копитова, її чоловік — Володимир Копитов.

У Мережі Вконтакте окупант характеризує себе як "справжній псих, але не аморал". Журналісти знайшли фотографії, які противник публікував на своїй сторінці, але потім видалив.

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Володимиру Копитову 31 рік, він родом з міста Ярцево Смоленської області.

Юлія Копитова (дівоче прізвище Циганкова) народилася у селищі Пржевальське Смоленської області, їй 30 років. 2020 року вона вдруге вийшла заміж і стала Копитовою. У 2019 році працювала у дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Журналісти зв'язалися з окупантом Копитовим, але той заперечував, що на записах СБУ голоси його та його дружини.

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Крім того, журналісти поспілкувалися з матір'ю російського військового. Вона заявила, що не може спілкуватися з сином, бо з ним нібито немає зв'язку.

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