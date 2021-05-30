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Хибне ребро. Як загинула українська альпіністка в горах Туреччини (фото)

30 травня, 12:06

Ігор Сєров , Тетяна Очеретяна

За версією родичів, Яна Кривошея збилася зі шляху, але замість того, щоб повернутися на вершину, вирішила повернути на північ

Стали відомі нові подробиці про загиблу в Туреччині 42-річну українку Яну Кривошею, яку через місяць пошуків знайшли мертвою у горах. Хоча спочатку було кілька версій її зникнення, але викрадення не підтвердилося.

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Про це розповіла дружина брата загиблої Євгенія.

За її словами, поліція поки не оголосила офіційну версію загибелі альпіністки.

"Це дуже велике горе для нашої сім'ї, але все-таки дуже важливо, що ми її знайшли, тому що людина, який пропала без вісті – це набагато важче ..., – написала в соцмережі Євгенія. – З приводу того, що сталося на горі – поліція поки не видала офіційну версію, але за нашими припущеннями сталося наступне: 2 травня Яна в 11:15 була на вершині, там вона робить фото, і приблизно в 12 вона починає спуск".

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Євгенія додала, що далі Яна на спуску перший час йшла по маршруту, але потім збилася і взяла правіше, ніж треба, вийшовши на помилкове ребро.

"Через якийсь час вона розуміє, що йде не по маршруту (у цей момент вона звірялася з картами), і вирішує не повертатися на вершину, щоб вийти на правильне ребро (як і потрібно було зробити), а траверснути на північ. У цьому моменті вона не оцінила небезпеку спуску, і, швидше за все, або покотилася на сипучку до обриву, або – підійшла, щоб подивитися дуже близько і впала, полетівши в прірву на 100 метрів", – сказала Євгенія.

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Унаслідок падіння жінка опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько: втрачає управління через ребро, яке закриває щілину.

Тіло Яни Кривошеї ще не доставили в Україну.

Нагадаємо, Кривошея піднялася на гору Гейік Сіврісі. Спочатку пошукова група знайшла намет Яни з деякими її речами.

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