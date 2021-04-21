Постріл на випередження? Навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Відеозвернення президента України може переслідувати дві мети, одна з яких – спровокувати Кремль на прямі перемовини

У вівторок ввечері президент України Володимир Зеленський звернувся до українців щодо ескалації військового конфлікту з Росією і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

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Що говорив Зеленський в зверненні до держави – агресору і його лідерові, і що з цього приводу думають експерти, з'ясував сайт "Сьоодні".

"На відміну від вуличної бійки, у війні програють усі сторони"

Як заявив президент, Україна в 2021 році дуже сильно відрізняється від держави, яка була в 2014 році. І провокацій зі сторони РФ наша країна не боїться завдяки "неймовірній українській армії".

Крім того, за словами президента, Україна має вагому підтримку міжнародних партнерів:

"Я говорив з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Туреччини, президентом Ради Європи та генсеком НАТО. Вони, як і всі наші партнери на нашому боці. Чи готові підтримувати нас фінансово, вводити більш жорсткі санкції і стверджувати жорсткі резолюції. Це правильно і необхідно. І за все це Україна дуже вдячна", – сказав президент.

У зверненні Зеленський процитував слова Путіна: "Одного разу президент РФ сказав: якщо бійка неминуча – потрібно бити першим".

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Він нагадав, що сьогодні кожен лідер повинен розуміти, що бійка не може бути неминучою, коли "мова йде не про підворіття і хуліганів, а реальну війну і мільйони людських життів, і на відміну від бійки, у війні програють усі сторони".

За словами президента, 19 і 20 квітня на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню. Але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву. При цьому прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти ситуацію.

"Пан Путін, я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна", – звернувся до президента РФ Зеленський.

"Переговори з Росією – це завжди бої без правил"

Примітно, що своє відеозвернення Володимир Зеленський записав і опублікував якраз напередодні щорічного послання Володимира Путіна до Федеральних зборів. І Кремль вже підтвердив, що під час свого виступу президент Росії обов'язково згадуватиме Україну.

Як розповів сайту "Сьогодні" політолог Руслан Бортник, відеозвернення Володимира Зеленського може переслідувати дві мети, одна з яких – спровокувати Кремль на прямі переговори.

"По-перше, президент спробував заспокоїти українців. Мовляв, у нас сильна армія. Але, поки розмови ведуться не за допомогою гармат, а за допомогою дипломатії. По-друге, президент спробував спровокувати Кремль на прямі переговори. Адже, весь цей час Москва від них відмовляється", – сказав Бортник.

Однак він вважає, що Кремль не відреагує на пропозицію Зеленського про зустріч і на цей раз.

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Водночас професор Политології Києво-Могилянської академії Гарань відзначає, що ця "дуже сильна заява Володимира Зеленського прозвучала вчасно".

"У господаря Кремля агресивні плани. Але наш президент аргументовано виклав українську позицію, розставивши акценти. Причому, зробив це як раз напередодні виступу Володимира Путіна", – заявив він.

Як сказав Гарань, найімовірніше, Путін відмовиться приїжджати на підконтрольну Україні територію Донбасу.

"Але, російська дипломатія може запропонувати Володимиру Зеленському приїхати до Луганська чи Донецька. Для на нас це небезпечний варіант. Тому, що Путіна будуть там зустрічати з хлібом і сіллю, а нашого президента – добре зрежисованим мітингом протесту", – сказав політолог.

Він зазначив, що в двосторонніх переговорах України з Росією (особливо, без присутності міжнародних партнерів) завжди є ризик для України.

"Адже сідає за стіл переговорів з державою, яка не дотримується правил – рівносильно виходу на ринг, де йдуть бої без правил", – сказав Гарань.

Політолог також підкреслив що, незважаючи на пропозицію Зеленського, зараз шанси зустрічі двох президентів малі. Адже для того, щоб це відбулося, необхідна деескалація конфлікту, який Росія як і раніше нагнітає.

Як раніше писав сайт "Сьогодні", в Офісі президента вважають, що Росія стягує війська до України для нагнітання нервозності, але, швидше за все, Москва намагається змусити Київ визнати незаконну окупацію частини Донбасу.

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