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СЬОГОДНІ Новини України

Виступи проти України та поклоніння Путіну. Киві оголосили підозру в держзраді

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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6 березня, 15:53
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Зазначимо, що депутат дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від "ОПЗЖ" Іллі Киві
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова оголосила про підозру нардепу від "ОПЗЖ" Іллі Киві / Фото: Колаж: Сьогодні

Народному депутату Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила у Facebook.

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"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", – зазначила Венедіктова.

На основі зібраних доказів Венедіктова вважає, що Кива своїми діями та висловлюваннями завдав колосальної шкоди Україні.

"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків" , – написала Венедіктова.

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За її словами, вона переводить Киву у статус підозрюваного.

Про що йдеться у повідомленні про підозру

Кива підозрюється у публічних закликах та розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Депутата звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, у державній зраді, тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

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Він допомагав Росії проводити підривну діяльність проти України. За це його звинувачують у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.

Справи Киви

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