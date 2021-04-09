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Витягала поранених з поля бою: медик отримала орден Богдана Хмельницького (фото)

9 квітня, 17:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Дівчина витягла пораненого бійця під час бою під Шумами

Старший бойової медик гірничо-штурмової роти Світлана Землина нагороджена офіцерським орденом Богдана Хмельницького III ступеня. В кінці березня під час бою на Донбасі він врятувала пораненого військового, винісши його з поля бою під прицільним кулеметним вогнем.

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Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Світлана – військовий медик, ризикуючи власним життям, витягувала поранених бійців з-під обстрілу російських військ під Шумами 26 березня", – написав він.

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Нагадаємо, 26 березня окупанти під Шумами влаштували чергове загострення з важкими втратами для української армії, в результаті чого четверо військових загинули і двоє були поранені .

Останні тижні з перших шпальт українських і світових ЗМІ не сходить тема загострення на Донбасі. Де зараз дислокуються військові РФ і чи дійсно цих сил досить для повномасштабного вторгнення в нашу країну – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Відео: Офис Президента Украины
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