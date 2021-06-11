Вивезла за 200 км і кинула на вокзалі. Мачуха зірвала злість на дитині чоловіка – він служить в ООС

Батько чотирирічного хлопчика поїхав служити в Маріуполь і залишив на свою кохану дитину, проте жінка не впоралася зі своїми обов'язками

Чотирирічного хлопчика з Одеської області, рідний батько якого зараз несе службу у ЗСУ, мачуха відвезла до Херсона і кинула на вокзалі. Таким чином вона вирішила помститися своєму коханому, який довірив їй сина від попереднього шлюбу.

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Про це повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Анжела Слободян.

Камери відеоспостереження зафіксували, як жінка заводить малюка до приміщення станції, а через мить – вона на вулиці вже сама. Відтоді почалися багатогодинні поневіряння дитини, залишеної на автовокзалі.

"Невідома жінка, яка вийшла з маршрутного таксі, залишила хлопчика і повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку", – сказала речник Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

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Перехожі звернули увагу на самотнього хлопчика і викликали поліцію. Правоохоронці відвезли налякану дитину до лікарні, де маленького Тимура, так звуть хлопчика, оглянули медики. З'ясувалося, що дитину били.

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"На обличчі у дитини синці, по тілу теж синці. За словами хлопчика, мама била його палицею", – зазначила завідувачка педіатричного відділення для лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями Світлана Новосьолова.

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Правоохоронці розшукали дідуся хлопчика. Той розповів, що мати Тимура померла, а батько – військовий, рік тому зійшовся з іншою жінкою і залишив на неї сина, коли поїхав служити до Маріуполя.

Хлопчика передали бабусі і дідусю. Фото: ГУНП

Декілька днів тому чоловік посварився з коханою по телефону і жінка вирішила зірвати на пасинку свою злість. Зараз хлопчика передали бабусі і дідусю.



23-річну мачуху Тимура розшукують. За те, що залишила в небезпеці дитину, її можуть посадити на 5 років.

Раніше ми повідомляли, що у Львові трирічна дитина посеред ночі прийшла до сусідів, її кинула мати.

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Також нагадаємо, у Маріуполі горе-мати покинула дворічну дитину на дитячому майданчику і пішла.