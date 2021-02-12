Видужалих більше, ніж нових хворих: онлайн-брифінг МОЗ

Міністерство охорони здоров'я дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні.
Як стало відомо, станом на ранок 12 лютого в Україні підтвердили 4773 нових випадки зараження коронавірусом (1 262 867 з початку епідемії). За четвер померли 116 українців (24 174 з початку епідемії), а одужали 7211 осіб (1 106 155 з початку епідемії).
Зазначимо, що минулого тижня виявили 25 394 нових випадки зараження коронавірусом, померли 890 українців, одужали 54 262 особи. Кількість видужалих пацієнтів порівняно з позаминулим тижнем знизилася більш ніж на 17 тисяч осіб, а госпіталізованих – тільки на 584. Читайте детальніше підсумки епідемії за тиждень.
Тим часом наша країна готується до отримання вакцини від коронавірусу і до початку вакцинації українців приблизно з 15 лютого. Чим робитимуть щеплення українцям від COVID-19 і які ефективність та "побочки" у препаратів.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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