Вибух на газопроводі під Лубнами: які версії розглядають

Розгерметизація і вибух на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" в Полтавській області під Лубнами могла статися через диверсію або спробу незаконного врізання.

Реклама

Про це заявили у пресслужбі Оператора газотранспортної системи України.

"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включаючи можливість диверсії або спроби незаконного врізання", – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зараз оператор збирає й уточнює всю інформацію про вибух на газопроводі поблизу Лубен.

Що відомо про вибух наразі?

Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" о 15:53.

Різні відомства і підприємства вказують різні села, найближчі до місця інциденту: Калайдинці, Єнківці, Тарандинці і Халепці. Відомо напевно одне – вибух стався недалеко від міста Лубни Полтавської області, в полі.

Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.

з подальшим смолоскиповим горінням. За словами очевидців, вибух був такої сили, що вікна затремтіли в будинках кількох найближчих до місця вибуху сіл.

на відео після вибуху стовп вогню досягає кількох метрів. Близько 20:00 пожежу локалізували, горіння тривало вже 4 години – але вже на рівні до 1 м.

стовп вогню досягає кількох метрів. Близько 20:00 пожежу локалізували, горіння тривало вже 4 години – але вже на рівні до 1 м. Важливо – це експортний газопровід. Саме по ньому російський газ транспортується територією України в ЄС. У пресслужбі Оператора газотранспортної системи України заявили, що вибух на транзит не вплинув.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама