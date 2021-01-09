Вибух на газопроводі під Лубнами: які версії розглядають

Розгерметизація і вибух на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" в Полтавській області під Лубнами могла статися через диверсію або спробу незаконного врізання.
Про це заявили у пресслужбі Оператора газотранспортної системи України.
"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включаючи можливість диверсії або спроби незаконного врізання", – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.
Зараз оператор збирає й уточнює всю інформацію про вибух на газопроводі поблизу Лубен.
Що відомо про вибух наразі?
- Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" о 15:53.
- Різні відомства і підприємства вказують різні села, найближчі до місця інциденту: Калайдинці, Єнківці, Тарандинці і Халепці. Відомо напевно одне – вибух стався недалеко від міста Лубни Полтавської області, в полі.
- Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.
- За словами очевидців, вибух був такої сили, що вікна затремтіли в будинках кількох найближчих до місця вибуху сіл.
- на відео після вибуху стовп вогню досягає кількох метрів. Близько 20:00 пожежу локалізували, горіння тривало вже 4 години – але вже на рівні до 1 м.
- Важливо – це експортний газопровід. Саме по ньому російський газ транспортується територією України в ЄС. У пресслужбі Оператора газотранспортної системи України заявили, що вибух на транзит не вплинув.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк