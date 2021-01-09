Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

Вибух на газопроводі під Лубнами: які версії розглядають

9 січня, 22:00

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Серед версій події – диверсія і спроба врізання

Розгерметизація і вибух на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" в Полтавській області під Лубнами могла статися через диверсію або спробу незаконного врізання.

Реклама

Про це заявили у пресслужбі Оператора газотранспортної системи України.

"Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включаючи можливість диверсії або спроби незаконного врізання", – йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

В тренді
Вибух під Лубнами: з'явилося відео масштабної пожежі на газопроводі

Зараз оператор збирає й уточнює всю інформацію про вибух на газопроводі поблизу Лубен.

Що відомо про вибух наразі?

  • Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" о 15:53.
  • Різні відомства і підприємства вказують різні села, найближчі до місця інциденту: Калайдинці, Єнківці, Тарандинці і Халепці. Відомо напевно одне – вибух стався недалеко від міста Лубни Полтавської області, в полі.
  • Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.
  • За словами очевидців, вибух був такої сили, що вікна затремтіли в будинках кількох найближчих до місця вибуху сіл.
  • на відео після вибуху стовп вогню досягає кількох метрів. Близько 20:00 пожежу локалізували, горіння тривало вже 4 години – але вже на рівні до 1 м.
  • Важливо – це експортний газопровід. Саме по ньому російський газ транспортується територією України в ЄС. У пресслужбі Оператора газотранспортної системи України заявили, що вибух на транзит не вплинув.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вибух газопровід лубни Полтавська область

Джерело: Оператор ГТС України

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні почався локдаун. Як працюють банки
В Україні почався локдаун. Як працюють банкиФінанси
"Дійте": Яценюк звернувся до Зеленського через заяви МедведчукаУкраїна
Як працює
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графікБізнес
На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводі
На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводіУкраїна
"Зимовий" карантин: які товари не можна купити в магазинах в локдаунУкраїна
Січневий локдаун, день 1. Що всіх здивувало – репортаж
Січневий локдаун, день 1. Що всіх здивувало – репортажУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти