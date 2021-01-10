Вибух на газопроводі під Лубнами: в 17 населених пунктах відновили газопостачання

Воно було відсутнє внаслідок відключення ГРС "Вишневе"

У Полтавській області відновили газопостачання в 17 населених пунктах, яке було припинено через аварію на газопроводі під Лубнами.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Станом на 11:00 відновлено газопостачання у всіх 17 населених пунктах Лубенського району Полтавської області, яке було припинено внаслідок відключення ГРС "Вишневе", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомляли, що на даному етапі фахівці ДСНС України в Полтавській області сповіщають населення, що газопостачання відновили. Вони просять жителів будинків перебувати вдома і стежити за своїми газовими приладами.

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Нагадаємо, через розгерметизацію і вибух на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород в Полтавській області під Лубнами відключили ГРС "Вишневе", внаслідок чого припинено газопостачання 16 населених пунктів.

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Вибух стався на ділянці експортного магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород о 15:53. Причина вибуху – розгерметизація газопроводу з подальшим смолоскиповим горінням.

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