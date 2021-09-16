Вибух в Карпатах, долар застопорився і термінове засідання РНБО – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 16 вересня.
Двох туристів в Карпатах вбив снаряд
У Карпатах, в долині гори Під-Берди, стався вибух під час розпалювання багаття туристами. В результаті чого загинуло 2 людини, ще 4 травмовані. Вибухнув артилерійський снаряд часів Першої світової війни, там проходила лінія оборони.
Інцидент стався поблизу села Вороненко. Там відпочивала група з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н.).
"Стався вибух невстановленого походження, в результаті чого загинули 2 людини, 3 особи травмовано та 1 людина отримала контузію", – йдеться в повідомленні.
Вранці в четвер, 16 вересня, травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.
Європарламент прийняв жорстку доповідь по Росії
Європейський парламент (ЄП) рекомендує не визнавати парламентські вибори в Росії, якщо вони пройдуть з порушеннями, саму Росію європейські депутати вважають найбільшим викликом для європейської безпеки і закликали підтримати Україну.
Оцінюючи стан відносин між ЄС і Росією, Європарламент дав зрозуміти, що Євросоюз розділяє російський народ і режим Путіна. Євродепутати позначили нинішню російську владу, як "застійну авторитарну клептократію на чолі з довічним президентом в оточенні олігархів".
Також в Брюсселі закликають скоротити залежність ЄС від російського газу, нафти та іншої сировини, поки Путін перебуває при владі.
Зеленський скликає РНБО на п'ятницю
Президент України Володимир Зеленський скликає Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Засідання відбудеться в п'ятницю, 17 вересня.
Засідання Радбезу має розпочатися о 17:00.
Співрозмовники видання уточнили, що РНБО розгляне якісь "програмні документи".
Також готуються нові санкції, однак хто під них потрапить – поки невідомо.
Арестович і Білецький влаштували скандал в прямому ефірі
Радник глави Офісу президента, спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович і лідер "Нацкорпуса" Андрій Білецький влаштували перепалку в ефірі телеканалу "Україна 24", обізвавши друг одну клоунами.
Опоненти не соромилися в образах і пригадували друг одному якісь неприємні моменти.
Білецький: "Я розумію, що ваша робота, ви робите вигляд, що ви експерт, але ми обидва знаємо, що ви клоун. Але давайте не будемо переходити на особисте, тому що вам це не буде приємно".
Арестович: "Друг, давай перейдемо на приватне. Я нагадаю тобі, чому ти мене клоуном назвав: тому що я сказав, що АТО – це курорт? Нагадаю тобі смерть Ярослава Бабича, нагадаю тобі твого "Боцмана", нагадаю про зустріч "Боцмана" з Шереметом напередодні підриву Шеремета і хто мінував машини, поки він зустрічався... хто загинув в Запорізькій області при спробі пограбувати інкасаторів... Расскажешь в суді, клоун".
Долар в Україні знову застопорився
Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,65 грн;
- 1 євро – 31,52 грн;
- 1 злотий – 6,93 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
Курс долара в порівнянні з попереднім банківським вдень виріс на одну копійку, а євро – на 6 копійок. У той же час курс злотого зріс на 3 копійки, а російські рублі ніяк не змінилися в ціні.
Хто отримає в Україні десять виплат за один раз
В Україні вирішили заохотити працівників сфери освіти, які виходять на пенсію за віком – отримають відразу 10 виплат.
Умови для видачі грошей:
- повинен бути обов'язковий страховий стаж: у чоловіків – 35 років, у жінок – 30 років;
- стаж повинен бути отриманий в установах державної або комунальної форми власності, на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років;
- необхідно, щоб раніше пенсіонеру не призначалась пенсія.