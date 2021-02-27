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Вибух у "ковідній" лікарні Чернівців: відео з місця трагедії

27 лютого, 14:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

За попередніми даними, в палаті вибухнув кисневий балон

У Мережі з'явилося відео з місця вибуху в міській лікарні №1 Чернівців, де проходять лікування хворі на COVID-19.

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Під час вибуху і виниклої в лікарні пожежі загинув пацієнт похилого віку, ще двоє осіб постраждали при НП. Один – був травмований у результаті пожежі, другий – надихався чадного газу.

Видео: Андрій Шалєєв

Нагадаємо, це не перша трагедія під час вибуху в "ковідних" лікарнях України.

Так, вночі 4 лютого в обласній інфекційній лікарні в Запоріжжі під час пожежі загинули чотири особи – молода дівчина-лікар і три пацієнти.

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А в листопаді-2020 в Винниках на Львівщині сталася "позаштатна ситуація з киснем" в обласному військовому госпіталі. При заправці балона з киснем стався вибух. Кількадесят пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, довелося терміново евакуювати до інших медзакладів.

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А в російському Челябінську в жовтні-2020 на території міської лікарні № 2 вибухнув склад для зберігання балонів з киснем. Пожежа охопила два будинки медустанови, відкрите горіння ліквідували на площі 130 квадратних метрів. З лікарні евакуювали понад 170 осіб.

Всі подробиці в спецтемі Вибух у лікарні Чернівців

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вибух жертви лікарні чернівці коронавірус

Джерело: Сьогодні

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