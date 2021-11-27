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Вибух у Новій Одесі та загроза штаму коронавірусу "Омікрон": дивимось випуск новин "Сьогодні" 27.11.2021

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
27 листопада, 18:50
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Актуальні новини та головні події дня

У сьогоднішньому випуску:

  • Потужний вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області. Повністю розгромило чотири квартири. Є жертви. Жахливі деталі трагедії.
  • Хочуть поховати самотню сусідку, а їм два тижні не віддають тіло. Що робити у такій ситуації?
  • Гроші за щеплення від роботодавців. Скільки платять і чи заохочує це вакцинуватись?
  • Де мешкають знаменитості? Розкажемо, що ховають зірки за високим парканом

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Новини "Сьогодні" – це 24 години повного занурення в інформаційний простір світу. Шість випусків телевізійних новин щодня, аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою", сайт Segodnya.ua. Синергія цих платформ робить новини "Сьогодні" найбільшим інформаційним брендом країни.

У 2020 році новини "Сьогодні" були беззаперечними лідерами інформаційного мовлення за широкою аудиторією. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка праймових новин "Сьогодні" становила 14,46%, рейтинг – 4,71%, за аудиторією 4+ (Вся Україна), частка – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудиторія за рік – 25,4 млн глядачів.

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Інформаційно-аналітичний тижневик "Сьогодні. Підсумки з Олегом Панютою" також лідирував за широкою аудиторією як у своєму слоті, так і серед інформаційно-аналітичних проєктів інших каналів. За аудиторією 18+ (50 тис.+) частка проєкту в 2020 році становила 15,94%, рейтинг – 5,9%, за аудиторією 4+ (Вся Україна) частка – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудиторія за рік – 20,2 млн. Загальна аудиторія всіх інформаційних та аналітичних випусків "Сьогодні" за рік – 27,9 млн глядачів.

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