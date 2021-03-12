What is Odessa, Poltava, Kharkov? Яскраві ролики про міста України заполонили соцмережі

Два дні тому Мережу розірвало відео про визначні пам'ятки України під назвою "What is Ukraine?". Жителі з різних міст почали публікувати свої версії. Утім, показували люди не тільки хороші сторони.
"Сьогодні" зібрали добірку таких народних відео.
З чого все почалося
10 березня блогер Назар Дорош опублікував у себе в Instagram відео "What is Ukraine?" і написав: "Давайте покажемо всьому світу, що таке Україна?".
Цей запис швидко почали репостити і незабаром відео стало дуже популярним. Тепер у Мережі навіть жартують: "А якщо не поширив, громадянства не позбавлять?".
What is Odessa, Poltava, Kharkov?
На наступний день після публікації подібні відео почали з'являтися у Telegram-каналах. Українці робили свої, міські версії: What is Odessa, Poltava, Kharkov. Однак ролики були як позитивні, з красою і визначними пам'ятками міста, так і негативні – показували проблеми населеного пункту.
Одеса
Користувачі Мережі з Одеси одними з перших підхопили челлендж. Автор ролика показав, чим можуть пишатися одесити.
Також зробили акцент і на візитну картку міста: красиве море і захід сонця.
Однак на цих відео не зупинилися. Автор наступної добірки вирішив показати і те, що потрібно виправляти в місті.
Харків
У Харкові також показали переваги міста. Тільки подивіться, скільки всього гарного!
А ось і "інша сторона медалі".
Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!
Херсон
Жителі цього міста також показали негативні сторони: бродячі собаки, ДТП і НП.
Обережно: відео 18+!
Але є і більш цікаве відео. Не про місто, але все ж. What is army of Ukraine?
"Хороша спроба, військкомат", – підписали під відео.
Полтава
Так, відео з трешом усе-таки більше. Ну, "я художник, я так бачу", як кажуть.
Запоріжжя
"Таке різне, але таке рідне", – прокоментували запис.
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