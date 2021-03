What is Odessa, Poltava, Kharkov? Яскраві ролики про міста України заполонили соцмережі

Два дні тому Мережу розірвало відео про визначні пам'ятки України під назвою "What is Ukraine?". Жителі з різних міст почали публікувати свої версії. Утім, показували люди не тільки хороші сторони.

"Сьогодні" зібрали добірку таких народних відео.

З чого все почалося

10 березня блогер Назар Дорош опублікував у себе в Instagram відео "What is Ukraine?" і написав: "Давайте покажемо всьому світу, що таке Україна?".

Цей запис швидко почали репостити і незабаром відео стало дуже популярним. Тепер у Мережі навіть жартують: "А якщо не поширив, громадянства не позбавлять?".

What is Odessa, Poltava, Kharkov?

На наступний день після публікації подібні відео почали з'являтися у Telegram-каналах. Українці робили свої, міські версії: What is Odessa, Poltava, Kharkov. Однак ролики були як позитивні, з красою і визначними пам'ятками міста, так і негативні – показували проблеми населеного пункту.

Одеса

Користувачі Мережі з Одеси одними з перших підхопили челлендж. Автор ролика показав, чим можуть пишатися одесити.

Також зробили акцент і на візитну картку міста: красиве море і захід сонця.

Однак на цих відео не зупинилися. Автор наступної добірки вирішив показати і те, що потрібно виправляти в місті.

Харків

У Харкові також показали переваги міста. Тільки подивіться, скільки всього гарного!

А ось і "інша сторона медалі".

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика!

Херсон

Жителі цього міста також показали негативні сторони: бродячі собаки, ДТП і НП.

Обережно: відео 18+!

Але є і більш цікаве відео. Не про місто, але все ж. What is army of Ukraine?

"Хороша спроба, військкомат", – підписали під відео.

Полтава

Так, відео з трешом усе-таки більше. Ну, "я художник, я так бачу", як кажуть.

Запоріжжя

"Таке різне, але таке рідне", – прокоментували запис.

