В'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну

Його звинувачували в підготовці диверсії та шпигунстві

У п'ятницю, 5 березня, до України повернувся політв'язень Гліб Шаблій, якого ФСБ РФ звинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві".

Реклама

Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк", – йдеться у повідомленні.

Його звільнили 3 березня, після чого українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру, де він перебував.

Реклама В тренді Сніг і дощ трохи зіпсують свято: якою буде погода 8 березня

Раніше ми повідомляли, що український політв'язень і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумковна свободі.

Нагадаємо, що російський суд засудив проукраїнського політв'язня й активіста з Криму Олега Приходька до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у сфальсифікованій справі про тероризм.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама