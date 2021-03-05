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В'язень Кремля Шаблій повернувся в Україну

5 березня, 18:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Його звинувачували в підготовці диверсії та шпигунстві

У п'ятницю, 5 березня, до України повернувся політв'язень Гліб Шаблій, якого ФСБ РФ звинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві".

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Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк", – йдеться у повідомленні.

Його звільнили 3 березня, після чого українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру, де він перебував.

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Раніше ми повідомляли, що український політв'язень і військовослужбовець Збройних сил України Олександр Шумковна свободі.

Нагадаємо, що російський суд засудив проукраїнського політв'язня й активіста з Криму Олега Приходька до п'яти років позбавлення волі, визнавши його винним у сфальсифікованій справі про тероризм.

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