Я був безкомпромісний. Перший коментар Степанова після звільнення

Тепер вже колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов вперше прокоментував своє звільнення – що сказав український держслужбовець

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Звільнений Верховною Радою міністр охорони здоров'я Максим Степанов вперше прокоментував свою відставку. Він не розуміє, за що його звільнили.

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"Мені незрозуміле це бажання, тому що коли ти працюєш в команді, якщо є зауваження – вони висловлюються в процесі роботи. Так, я був іноді емоційний на наших нарадах, але все максимально коректно. Коли мова йшла про гроші на медицину – я був безкомпромісний", – сказав Степанов в ефірі "Хард з Влащенко" на "Україні 24".

Нагадаємо, напередодні в "Слузі народу" і прем'єр-міністр називали головною причиною відставки міністра – провал вакцинації в Україні. Водночас сам Степанов напередодні записав відеозвернення, в якому дав зрозуміти, що ситуація з його звільненням – це чистої води підкилимні ігри.

У той же час лікарі просили не звільняти Степанова і пригрозили "крайніми заходами" у разі його відставки. Медична рада Міністерства охорони здоров'я також не в захваті від можливої заміни в особі Віктора Ляшка.