Я був одягнений не за погодою: російський полонений поскаржився на провал плану Путіна через одяг

Окупанти шоковані тим, що відбувається, до цього їх не готували в РФ

Російські військові діляться з рідними про те, як їм складно / Фото: Колаж: Сьогодні

Швидке захоплення нашої країни пішло не за планом внаслідок того, що влада окупантів не поінформувала своїх найманців, як довго триватиме так звана "операція зі звільнення України". Про це пише у своєму Telegram-каналі УНІАН.

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Російський окупант поскаржився рідним, що йому холодно, оскільки їм сказали, що скоро вони повернуться.

- Ми тут під мінометним обстрілом щодня! Дубак – конкретний!

- Ви що, не одягнені?

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- Одягнені, але не за погодою! Ми ж ішли на п'ять днів лише, ось. Але я, швидше за все, залишуся. Ну поки є можливість заробити – зароблятиму. У мене дофігища нового срібла.

- А як ви оглядатиметеся?

- Сказали все можна!

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Військові РФ в українському полоні

11 березня поліцейські з Сумської області спільно з представниками тероборони затримали 29 військовослужбовців РФ.

10 березня російські військові розповіли, що не чекали стрілянини в мирних жителів.

Військовополонений з Росії Володимир Рассказов вибачився перед українцями, що російські війська вторглися на нашу територію "як військові злочинці".

Інший військовополонений розповів, яка насправді ситуація з відправкою армії РФ до України.

7 березня Оперативний штаб ЗСУ опублікував відео допиту полоненого російського військовослужбовця.

4 березня був опубліковано перший список військовополонених солдатів Росії, обманом залучених на територію мирної України.

24 лютого радник глави МВС України Антон Геращенко повідомив, що українська армія захопила перших полонених російських військових.