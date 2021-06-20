Русский
$ 27,17
32,44
  1. Новини України

"Я вагався": "Слуга народу" Вірастюк розповів, чому пішов у політику

20 червня 2021 19:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Спортсмен взявся за напрям, який потрібно починати з нуля

Василь Вірастюк. Фото: прес-служби "Слуги народу"

Василь Вірастюк. Фото: прес-служби "Слуги народу"

Нардеп від "Слуги народу" Василь Вірастюк розповів, навіщо взагалі пішов в політику. Він пояснив, що для нього це було рішення не просте.

Реклама

Про це він сказав в інтерв'ю "Новий час".

За його словами, він хоче розвивати сферу реабілітації поранених ветеранів.

"Крайні роки, крім роботи в Федерації, я був в сфері реабілітації поранених ветеранів. Було і залишається моєю головною метою – створення цієї галузі, якої в Україні немає. Повірте, це величезний напрям і його потрібно починати з нуля. У цьому напрямку потрібно писати законопроекти і в кінці кінців відкрити реабілітаційний центр для поранених ветеранів", – говорить він.

Читайте також: Деяким депутатам я б не довіряв – Вірастюк про "Слугу народу"

Реклама

Він додав, що для нього головне реалізувати цей проєкт.

Не пропусти!
Швейцарія – Туреччина: онлайн матчу Євро-2020 за вихід в плей-оф
Швейцарія і Турція спробують завоювати путівку в плей-оф

"Саме тому я прийняв рішення піти у ВР. Повірте, мені це рішення далося непросто. Я, звичайно, коливався, думав. Я не прийняв пропозицію, як пишуть журналісти. Це трохи спотворення інформації", – сказав Вірастюк.

Нагадаємо, Вірастюк зі скрипом пройшов в Раду – довелося пройти кілька судів, в яких оскаржувалися результати виборів на Прикарпатті. Тим часом Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Силач пообіцяв, що буде займатися реальними справами, а не політикою.

Раніше ми писали, що Вірастюк розповів, як поставився до вигуків "ганьба" в ВР.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Помер відомий український блогер Gorky Look
Помер відомий український блогер Gorky LookУкраїна
Зливи з грозами та спека: де погода не потішить українців (карта)
Зливи з грозами та спека: де погода не потішить українців (карта)Україна
США призупинили пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
США призупинили пакет військової допомоги Україні – ЗМІУкраїна
"Зради" немає, але не зовсім. Що сталося з новим пакетом військової допомоги УкраїніУкраїна
Зеленський привітав зі вступом до лав ЗСУ нових офіцерів (відео)
Зеленський привітав зі вступом до лав ЗСУ нових офіцерів (відео)Україна
Нові санкції України: чому РНБО взялася за хакерів
Нові санкції України: чому РНБО взялася за хакерівВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти